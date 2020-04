Més de 600 investigadors de l'Estat participen en un registre clínic del coronavirus

Més de 600 investigadors de gairebé 200 hospitals de totes les comunitats autònomes de l'Estat participen en un registre clínic sobre el coronavirus impulsat per la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI). L'objectiu de la investigació se centra a identificar factors de risc de mortalitat i les complicacions clíniques dels pacients ingressats en cada un dels centres.Tal com apunta el SEMI, els internistes atenen al voltant del 80% dels pacients no crítics hospitalitzats, pel que remarca que el registre permetrà obtenir "de manera coordinada i amb paràmetres homogenis i extrapolables" les principals dades sobre els factors del pronòstic dels pacients. També pretén extreure les característiques principals que defineixen la clínica de recuperats i morts per la pandèmia.L'estudi vol servir de referència per a orientar els professionals sanitaris en la presa de decisions sobre la gestió i tractament de les persones hospitalitzades per Covid-19. Així doncs, s'analitzarà de manera "àmplia, observacional i retrospectiva" variables com els antecedents mèdics, els paràmetres clínics, les dades de laboratori i les proves complementàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor