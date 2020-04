La Guàrdia Civil precisa ara que no persegueix la «crítica política» al govern espanyol

Missatge de rectificació de la cúpula de la Guàrdia Civil després de la polèmica generada diumenge , quan el general José Manuel Santiago, número dos del cos armat, va afirmar es treballava per "minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi" per part del govern espanyol. El general ha precisat aquest dimarts, en la roda de premsa del comitè tècnic de cada matí, que la Guàrdia Civil no persegueix la "crítica política" i que és "garant" de les llibertats d'expressió i d'informació.El número dos de l'institut armat ha especificat que la tasca que desenvolupen es basa en la recerca de rumors o desinformació, d'origen "incert", que puguin provocar "alarma social" en relació a la salut de la població. El general Santiago, que ha verbalitzat una rectificació, ha volgut deixar clar que la Guàrdia Civil actua amb un "escrupolós respecte a la llibertat d'expressió".Les paraules de diumenge del cap de l'estat major del cos armat van aixecar polseguera, perquè es van entendre com un atac a la llibertat d'expressió i a la crítica de les institucions de l'Estat. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va haver d'exposar en una compareixença posterior que l'executiu espanyol sempre ha volgut "afavorir la llibertat d'expressió" i que "el dret a la crítica sempre és ben rebut". I, al seu torn, el titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va titllar les paraules del general com un "lapsus" El número dos de la Guàrdia Civil també ha hagut de referir-se a un correu electrònic enviat a les diferents comandàncies del cos amb la intenció d'"identificar notícies falses "susceptibles de provocar estrès social i desafecció contra institucions de govern", tal com va avançar la Cadena Ser. En la compareixença d'aquest dimarts, el general Santiago ha qualificat el correu de "document de caràcter intern" en el qual es demanava a les unitats de la Guàrdia Civil que "informessin de totes les activitats que es fan a l'àmbit cibernètic", des de fraus fins a desinformacions. "Però això no implica més acció que detectar-los", ha especificat el portaveu del cos armat. Les dades de morts per coronavirus a Espanya han tornat a patir un lleuger repunt . En les últimes 24 hores han perdut la vida 430 persones, una estadística que trenca la tendència a la baixa dels darrers dies. Aquest dilluns havien mort 399 persones, la xifra més baixa des del 22 de març. Després del recompte facilitat avui pel govern espanyol, a l'Estat ja han estat víctimes del coronavirus 21.282 persones.El nombre de nous contagis també manté l'estabilització de les últimes dates. En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 3.962 nous positius, una dada lleugerament superior a la d'aquest dilluns. El recompte total de persones contagiades a Espanya s'eleva fins a les 204.178.Les estadístiques facilitades pel govern espanyol indiquen que el nombre de curats és de 82.514 persones, amb 1.928 nous casos en les darreres 24 hores. Entre les persones que han estat víctimes del virus, el major nombre de defuncions es concentra en els ciutadans majors de 70 anys. Més del 80% de morts, tant homes com dones, corresponen a aquesta franja d'edat.L'exèrcit espanyol ha detallat les actuacions que té planificades per executar arreu del territori estatal. Entre aquestes funcions hi figuren tasques de desinfecció en comissaries policials de Tarragona, Reus i Tortosa.Els representants dels cossos policials que participen a la roda de premsa que el govern espanyol ofereix cada dia han subratllat la necessitat de seguir les normes vinculades al confinament. També han alertat davant la presència de conductes delictives. La Policia Nacional espanyol ha especificat que en els darrers dies s'ha detingut una persona a Barcelona vinculat a un cas de pederàstia. Per aquest motiu i davant l'ús creixent de xarxes socials en dates de confinament, les autoritats han demanat una "adequada vigilància" dels menors per evitar el ciberassetjament.La secretària general de Transports, María José Rallo, ha recordat que les fronteres espanyoles continuaran tancades fins al 15 de maig, d'acord amb el control fronterer aplicat per la Unió Europea.

