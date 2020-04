La població d'óssos al Pirineu assoleix els 52 exemplars després d'un rècord de naixements el 2019

La població d'óssos al Pirineu és de 52 exemplars, xifra que en confirma la tendència a l'alça, ja que el 2018 se'n van identificar 49 malgrat dubtes en el recompte, que primerament situava el cens en 40. Durant el 2019 han nascut 10 cadells de cinc femelles diferents, dada que suposa un rècord històric que iguala els registres del 2016 i el 2017. Sis óssos s'han donat per morts després de dos anys sense indicis.L'àrea geogràfica on s'ha provat la presència d'ós bru als Pirineus s'ha ampliat en 3.000 km2 respecte a la que comprenia el 2019 i representa una superfície de 10.400 km2, 7.800 km2 dels quals, als Pirineus centrals. Tanmateix, cal apuntar que una bona part d'aquest increment es deu a un desplaçament exploratori puntual de Goiat, que la primavera passada va visitar zones al sud del Pallars Jussà i la Ribagorça aragonesa.En tot el Pirineu s'han trobat 2004 rastres d'ós bru durant el 2019.A Catalunya, en el mateix període se'n van localitzar 440 rastres, dels quals 190 són imatges com fotos i vídeos i 141 són mostres de pèls. D'aquestes mostres, 78 -20 per la Universitat Autònoma i 58 pel laboratori francès Antagene- han sigut analitzades per a la identificació genètica, amb què s'han identificat 49 dels exemplars.Aquestes dades han sigut facilitades pel Grup de Seguiment Transfronterer de l'ós bru als Pirineus, després d'una reunió telemàtica per fer balanç de la població de l'espècie durant el 2019. A la trobada hi han assistit representants de la Generalitat, del Conselh Generau d'Aran, del Govern d'Andorra, l'Aragó, Navarra, França i la Fundació Oso Pardo.