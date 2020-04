Les 50 recomanacions dels llibreters pel Sant Jordi més atípic

Llibreria La Singratalla (Tremp)

La crisi sanitària i el confinament arran de la Covid-19 han obligat a ajornar la celebració d'un dels dies més especials al nostre país. Tot i això, el Sant Jordi més atípic de les últimes dècades no ens impedirà gaudir de les millors novetats literàries.us portem les recomanacions literàries de diferents llibreries del país. Llibres per a tothom i per a tots els gustos, sigueu més de relats fantàstics o de temes d'actualitat i anàlisi de la realitat que ens envolta. Per adquirir-los, podeu clicar en l'enllaç de cada llibreria.A més, molts d'aquests títols també els podeu trobar a Llibreries Obertes , la iniciativa de més de 430 llibreries per garantir que tothom pugui tenir i regalar el seu llibre pel Sant Jordi més atípic de les últimes dècades i fer costat al sector.

