Més de 1.000 sanitaris aïllats per les mascaretes defectuoses del govern espanyol

Nou fiasco en la compra de material sanitari per part del govern espanyol. Segons ha informat El País, més d'un miler de sanitaris s'han hagut d'aïllar a tot l'Estat i milers més hauran de fer-se el test del coronavirus després de quedar-hi exposats per utilitzar mascaretes defectuoses distribuïdes pel Ministeri de Sanitat. La cartera que pilota Salvador Illa no sap ni quantes persones les van utilitzar ni quantes mascaretes eren defectuoses. El lot comptava amb unes 490.000 unitats i es va ordenar retirar divendres en detectar que algunes no complien els requisits.Segons va informar ahir el govern espanyol, des de l'inici de la crisi s'ha infectat més de 31.000 sanitaris, una xifra molt alta en comparació amb la resta de països del món afectats per la pandèmia. El lot de mascaretes es va comprar a l'empresa xinesa Garry Galaxy i volia pal·liar el dèficit d'equips de protecció per al personal sanitari, que des dels primers dies s'està queixant de la manca de material. El mateix govern espanyol, en un informe de Sanitat, reconeix que l'elevat contagi d'aquest sector es podria deure a la poca protecció dels professionals.A Catalunya, divendres es va ordenar la retirada de 200.000 mascaretes d'aquest lot després de detectar que no complien els requisits. A l'advertència de la Generalitat s'hi va sumar també el govern aragonès, i finalment el ministre Illa va demanar-ne la retirada tot i remarcar que el proveïdor estava autoritzat i el material complia tots els requisits per ser comercialitzat a la Unió Europea. El fiasco de les mascaretes se suma a altres nyaps de l'Estat en la gestió d'aquesta crisi, com ara els tests imprecisos, les mascaretes que només es podien portar quatre hores, la centralització de mascaretes intervingudes a Catalunya o el desconfinament sense consultar els experts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor