Desenvolupen una nova prova ràpida per detectar la Covid-19

Enginyers de l'Escola d'Enginyeria McKelvey, de la Universitat de Washington han rebut fons federals del govern dels Estats Units per a encarrilar una prova ràpida de la Covid-19 utilitzant una tecnologia recentment desenvolupada. Srikanth Singamaneni, professor d'Enginyeria Mecànica i Ciència de Materials, i el seu equip han desenvolupat un biosensor ràpid, altament sensible i precís basat en un nanosensor fluorescent ultrabrillant, que té el potencial de desplegar-se àmpliament.La tecnologia ja ha estat patentada a Auragent Bioscience LLC per l'Oficina d'Administració de Tecnologia de la Universitat de Washington. Auragent està en el procés d'un major desenvolupament i ampliació de la producció per a la seva comercialització.Anomenat fluorur plasmònic, també pot ajudar en condicions de recursos limitats perquè requereix menys instruments complexos per a llegir els resultats. Singamaneni planteja la hipòtesi serà 100 vegades més sensible en comparació amb el mètode convencional de detecció d'anticossos contra el SARS-CoV-2. Una major sensibilitat permetria als metges i investigadors trobar més fàcilment els casos positius i disminuir la possibilitat de falsos negatius.Aquest fluorur plasmònic augmenta la lluentor de les etiquetes fluorescents utilitzades en una sèrie de mètodes de biodetecció i bioimatge. A més de la prova de la Covid-19, podria utilitzar-se per a diagnosticar, per exemple, que una persona ha tingut un atac cardíac mesurant els nivells de molècules rellevants en mostres de sang o orina.Mitjançant l'ús de fluorur plasmònic, que està compost per nanopartícules d'or recobertes amb colorants convencionals, els investigadors han aconseguit una nanoetiqueta fluorescent fins a 6.700 vegades més brillant en comparació amb els colorants convencionals, la qual cosa pot conduir a un diagnòstic ràpid.Utilitzant aquesta nanoetiqueta com una llanterna ultrabrillant, han demostrat la detecció de quantitats extremadament petites de biomolècules diana en biofluïts i fins i tot molècules presents en les cèl·lules. En la recerca biomèdica i en els laboratoris clínics, la fluorescència s'utilitza com a senyal per a veure i seguir biomolècules amb precisió.És una eina extremadament útil, però no és perfecta. "El problema de la fluorescència és que, en molts casos, no és prou intensa --assenyala Singamaneni--. Si el senyal fluorescent no és prou fort per a destacar contra els senyals de fons, igual que les cuques de llum contra el reflex del sol, els investigadors poden perdre molta visibilitat"."Augmentar la lluentor d'una nanoetiqueta és extremadament difícil", assenyala Jingyi Luan, autor principal de l'article. Però aquí és la nanopartícula d'or que es troba en el centre del fluor plasmònic el que realment fa el treball de convertir eficientment les cuques de llum en llanternes, per dir-ho així.La nanopartícula d'or actua com una antena, absorbint i dispersant fortament la llum. Aquesta llum altament concentrada es canalitza cap al fluoroform col·locat al voltant de la nanopartícula. A més de centrar la llum, les nanopartícules acceleren la taxa d'emissió dels fluoroforms. Presos en conjunt, aquests dos efectes augmenten l'emissió de fluorescència.Essencialment, cada fluoroform es converteix en un far més eficient, i així els 200 fluoroforms que es troben al voltant de la nanopartícula emeten un senyal que és igual a 6.700. A més de detectar petites quantitats de molècules, el temps de detecció pot escurçar-se utilitzant fluorur plasmònic, ja que les balises més brillants signifiquen que es necessiten menys proteïnes capturades per a determinar la seva presència.

