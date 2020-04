Les mascaretes defectuoses distribuïdes pel govern espanyol arriben a les UCI

Un total de cinc departaments de salut del País Valencià han arribat a utilitzar les mascaretes defectuoses que va distribuir el Ministeri de Sanitat i que es van retirar el passat divendres per no complir la normativa europea per fer front a la Covid-19. Un d'aquests és l'Hospital Clínic de València, en el que part d'aquest material es va arribar a emprar a la Unitat de Cures Intensives (UCI).Així ho ha indicat aquest dilluns la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, a la roda de premsa diària que ofereix el govern valencià per actualitzar les dades del coronavirus.La consellera ha explicat que les mascaretes van arribar en quantitats "petites" perquè "es van retirar a temps". Es tracta del General d'Alacant (124), Oriola, el Clínic de València (entre 150 i 180), Sant Joan i l'Hospital Peset.Els professionals van utilitzar aquestes mascaretes en diferents dies i intervals de temps, ha indicat la consellera, qui ha manifestat que en alguns casos ja s'han pogut fer els tests PCR a professionals, mentre que en d'altres més tardans s'estan realitzant i es fa un seguiment.

