Albiach rebutja la presència militar però diu que «no és moment de generar més soroll»

La presidenta de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, admet que no li agrada el llenguatge bèl·lic o la presència militar i de la Guàrdia Civil al costat del govern espanyol, però creu que "no és moment de generar més soroll". En una entrevista a l'ACN, Albiach ha dit que des del seu espai diuen "públicament i en privat" quan hi ha "alguna cosa" que no els agrada però que ara cal "serenor i no confrontació".Sobre l'afirmació del cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil que el cos treballa "per minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part del govern", Albiach ha dit que no sap si va ser un "lapsus", com l'han excusat alguns ministres, i per això "estaria bé" una rectificació després de la "pseudorectificació" de dilluns.Albiach ha reivindicat que cal garantir els drets fonamentals "en estat d'alarma i sense" i que per això "la llibertat d'expressió ha de ser inqüestionable", i ha criticat que la dreta espanyola "ara parli de totalitarisme". "A mi no m'agrada la presència de militars ni de la Guàrdia Civil a les rodes de premsa que ofereix el govern espanyol, per a mi no estem en una guerra, estem davant una crisi sanitària, i prefereixo parlar de cooperació, empatia i cures", ha reblat.D'altra banda, la líder dels comuns ha opinat que en certs moments "sembla que hi ha una intenció de desgastar el govern espanyol" i ha exigit "humilitat i autocrítica" al Govern. També ha emplaçat el president de la Generalitat, Quim Torra, a "arribar fins on estan les seves competències", tot i que creu que també "és bo que es tibi al govern espanyol perquè les mesures que s'adoptin siguin més valentes i més socials".Albiach ha recomanat remar tots a l'una i deixar enrere les polèmiques "estèrils", com la de les 1.714.000 mascaretes, que finalment "s'ha pogut comprovar que era el percentatge de mascaretes que tocava en funció de la població" i no incloïa cap altra segona lectura, com la que va fer el conseller d'Interior, Miquel Buch, sobre la derrota del 1714.

