Antoni Trilla posa en dubte l'estratègia d'Oriol Mitjà

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, no veu viable que es puguin fer milions de proves a Catalunya en sis setmanes, com planteja l'estratègia de desconfinament d'Oriol Mitjà. "Tan de bo, però no crec que ho puguem fer", ha indicat Trilla a Catalunya Ràdio, on ha recordat que per fer una prova calen també professionals sanitaris que les facin, comuniquin resultats i donin instruccions.Ha remarcat que des d'un punt de vista teòric, el plantejament de fer sis milions de proves serològiques li sembla "fantàstic", però té "seriosos dubtes" que es pugui portar a la pràctica.D'altra banda, Trilla ha defensat aixecar restriccions per zones, en funció de la seva realitat epidemiològica. "Igual que es poden escalar les mesures de control, com amb la Conca d'Òdena, s'han de poder matisar o regular les estratègies de sortida poc a poc. Es pot fer d'una forma diferenciada, crec jo", ha indicat.Trilla ha considerat interessant que una majoria dels enquestats per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) consideri precipitat aixecar el confinament total i també que els nens puguin sortir al carrer. Al seu parer, això demostra que "la gent està mentalitzada i prima el concepte de seguretat"."Em sembla una postura molt raonable per part de la societat, però també s'ha de balancejar amb els efectes negatius que pot tenir el confinament", ha afegit. Ha constatat que la ciutadania haurà d'aprendre a viure amb la "incertesa" del contagi."Això és molt llarg, més del que probablement tothom es pensava", ha conclòs Trilla, que de tota manera ha indicat que aquesta setmana ja estan començant a arribar a les urgències problemes que ja no tenen a veure amb el coronavirus.Sobre els professionals sanitaris contagiats, ha reconegut que la xifra és molt alta a Espanya, tot i que ha remarcat que la majoria han tingut quadres lleus.

