L'Ajuntament de Barcelona considera «lògic» que el desconfinament es faci per territoris

Com ha de ser el desconfinament? És la gran pregunta a la qual estan intentant donar resposta els experts en aquests últims dies. Mentrestant, les administracions també hi diuen la seva. Aquesta setmana ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona, que es mostra partidari que la transició cap a la nova normalitat es faci per territoris.El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha afirmat que cada territori de l'Estat té "unes condicions diferents" i, per tant, "tindria sentit que es tinguessin en compte aquests factors". Durant una roda de premsa telemàtica celebrada aquest dilluns, el dirigent dels comuns a la capital catalana ha reclamat que les diferents administracions implicades en gestionar les tasques de desconfinament arribin a un acord i donin "instruccions clares" sobre com actuar en aquesta fase."L'ajuntament hi posarà tots els recursos necessaris [...] però és urgent saber com haurà de ser el desconfinament", ha apuntat Martí.

