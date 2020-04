El riu Daró ha incrementat el seu cabal al seu pas per la Bisbal d'Empordà (45 metres cúbics per segon) i ha superat el nivell d'alerta, el que podria provocar que inundés algunes zones properes al riu.Segons ha informat Protecció Civil, de matinada han caigut 23 litres per metre quadrat a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, amb 40 litres recollits en 24 hores. Tal com anunciaven les previsions meteorològiques , segueix plovent en molts punts de territori, excepte en el terç sud, on la nuvolositat està menys desenvolupada.Els Bombers han atès 40 serveis durant la nit, sobretot a la regió metropolitana sud, la majoria per acumulació d'aigua a punts baixos, arbres caiguts i revisions i sanejaments. Cap incidència ha estat greu.

