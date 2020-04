Girbau compra el 100% del capital de la seva filial a la Xina

L'empresa osonenca Girbau Group, dedicada a la maquinària de bugaderia professional, ha comprat la totalitat del capital social de la joint venture (associació estratègica temporal) que tenia amb Shenguang Laundry Technology des del 2017. A partir d'ara, la filial GSLT a la Xina estarà controlada directament per la firma vigatana amb l'objectiu d'impulsar el futur de la companya i reforçar la seva posició al mercat xinès.Fins ara, Girbau Group comptava amb una participació majoritària de la societat i es fa amb el control total després de la compra de les accions restants al soci al president de Shanghai Shenguang Machinery Group, Qian Zhigen, una companyia dedicada al mateix sector. L'aliança estratègica ha permès a Girbau "impulsar la seva quota de mercat i consolidar-se a la regió".GSLT està ubicada a Xangai i es dedica a la maquinària de bugaderia professional al mercat xinès. Amb la compra del total del capital social, el president de Shanghai Shenguang Machinery Group, Qian Zhigen, deixarà de mutu acord el càrrec de CEO de GSLT i el seu lloc al consell d'administració i passarà a ocupar el càrrec de senior advisor fins al juny per donar el suport necessari durant el període de transició.El director general, Jeff Liang, es convertirà en el màxim responsable de la filial i estarà en contacte directa amb la presidenta y CEO de Girbau Group, Mercè Girbau, i el seu director general, Serge Joris . Mercè Girbau ha agraït "el bon treball i el suport incondicional" de Quian Zhigen al grup durant aquests anys.Fundada el 1960, Girbau té la seu central a Vic i opera a més de 100 països. Compta amb quinze filials per Europa, Amèrica del Nord i Amèrica Llatina així com Oceania i Àsia i centres de producció a Vic, França i Xangai. Copta amb una plantilla de mil treballadors i el 2018 va facturar 170 milions d'euros.

