​Mor per coronavirus l'actor francès Philippe Nahon

L'actor francès Philippe Nahon ha mort als 81 anys a causa de complicacions relacionades amb el coronavirus. Segons informa el diari francès Le Monde , Nahon va morir diumenge passat a París després que diverses dolències prèvies que patia es veiessin seriosament agreujades pel Covid-19.En la seva dilatada carrera, Nahon va rodar a les ordres de Jean-Pierre Melville, Mathieu Kassovitz, Jacques Audiard, Luc Besson o Gaspar Noé. Aquest últim, amb el qual va rodar Carn (1991), Sol contra tots (1998) o Irreversible (2012), li va dedicar unes sentides paraules al seu "gran amic" en una carta oberta publicada en el diari Libération."Ja no tindré la dolça oportunitat d'abraçar-te, com fa un mes, en vespres del confinament general. Des d'aquesta tarda, quan vam poder riure'ns una última vegada junts, el temps s'ha detingut. Un enemic invisible ha fet de la nostra ciutat un estrany paradís fantasmal i malenconiós. Dormim. Mengem (...) Seguim les notícies. Expliquem els malalts. Expliquem els morts. I avui el teu nom s'agrega a aquesta llarga i creixent llista", escriu el cineasta que diu sentir-se com "dins d'un somni repetitiu"."Ens vam conèixer fa trenta anys, quan somiava amb divertir-me fent pel·lícules, com Buñuel o Franju", recorda Noé que en el seu text agraeix a l'actor haver estat l'home que va encarnar aquest "heroi real" que cercava pel seu cinema pel qual cercava "la quintaesencia del que creia que era un home normal". "Ah, Philippe, no ens ho passem bé? L'amistat existeix, tenies raó", conclou.A més de les pel·lícules a les ordres de Noé, Nahon va aparèixer en altres títols notables del cinema francès com El confident (1963) de Jean-Pierre Melville, Els rius de color porpra (2000) de Mathieu Kassovitz, Alta tensió (2003) d'Alexandre Aja, Adèle i el misteri de la mòmia (2010) de Luc Besson o Una setmana a Còrsega (2015) de Jean-François Richet.També va aparèixer en el film de Steven Spielberg ambientat en la Primera Guerra Mundial Cavall de batalla (2011). El seu últim treball va ser en Fornacis, un film escrit i dirigit per Aurélia Mengin.

