La Guàrdia Civil va ordenar perseguir fake news que creessin desafecció «contra institucions del govern»

instava a les diferents comandàncies a " identificar notícies falses " susceptibles de provocar estrès social i desafecció contra institucions de Govern ". El mateix correu electrònic va ser enviat pel mateix Estat Major de la Guàrdia Civil a tot el territori amb l'objectiu, segons el mitjà, de crear un informe monogràfic.



La creació d'aquest informe i aglutinar totes aquestes informacions, que segons el ministre Marlaska, les declaracions de Santiago "van ser un lapsus", anava a càrrec de la Unitat de Coordinació de Ciberseguretat de la Guàrdia Civil. La Cadena SER assenyala que segons les fonts del cos, aquesta pràctica s'utilitza "en altres conflictes socials" i té com a objectiu informar el govern espanyol de "l'ús de notícies falses amb una finalitat desequilibrant contra la societat i el govern".

El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil dice que trabajan con el objetivo de “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Una declaración gravísima y muy preocupante. Pedimos su comparecencia y la del ministro Marlaska en el Congreso. pic.twitter.com/tJUpN2DFUF — Edmundo Bal 🖤🇪🇸 (@BalEdmundo) April 19, 2020

Però com és possible que es tolerin unes declaracions així?



El número 2 de la Guàrdia Civil declara que treballen per a ‘minimitzar’ el ‘clima contrari’ al govern espanyol https://t.co/1Y23SS8G31 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 19, 2020

Nou capítol de les polèmiques declaracions del Cap d'Estat Major de la Guàrdia civil, el general José Manuel Santiago. Segons una nova informació de la Cadena SER , un correu del cosEl Cap d'Estat Major de la Guàrdia Civil, el general José Manuel Santiago, va afirmar aquest diumenge que el cos està treballant per "minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part del govern" espanyol. El número 2 de la Guàrdia Civil va fer aquestes afirmacions en roda de premsa a la Moncloa, afegint a continuació que el cos tractava de "desmentir" informacions falses a les seves xarxes socials, però les seves declaracions van aixecar una forta polseguera, enteses com a atac a la llibertat d'expressió.En aquest sentit, i tot i no referir-se explícitament a les declaracions de Santiago, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va afirmar en compareixença posterior que l'executiu espanyol sempre ha volgut "afavorir la llibertat d'expressió" i que "el dret a la crítica sempre és ben rebut".El titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sí que es va referir directament a les paraules del general, i les ha atribuït a un "lapsus". Marlaska ha assegurat que "evidentment" els cosso de seguretat de l'Estat no combaten la propagació de rumors i notícies falses a internet amb l'objectiu d'evitar les crítiques a l'executiu espanyol.Les paraules de l'alt comandament de la Guàrdia Civil també han rebut crítiques des dels partits. El PP, Cs i Vox han demanat la compareixença al Congrés del general i de Grande-Marlaska, per donar explicacions."Una prova dramàtica de la capacitat del govern per podrir les institucions", ha dit a Twitter la portaveu dels populars, Cayetana Álvarez de Toledo, mentre que Cs ho ha trobat "gravíssim i preocupant". Vox, per la seva banda, ho ha qualificat d'"inici de cop d'Estat" i ha anunciat "accions judicials urgents".Quim també ha mostrat la seva indignació és el president del Govern, Quim Torra:

