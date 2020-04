La CUP titlla de «pensament màgic» les paraules de Budó sobre la gestió de la crisi en una Catalunya independent

"Una Catalunya independent gestionada a manera d'Artur Mas i Boi Ruiz tampoc és la nostra alternativa", ha dit en al·lusió a l'expresident i al seu exconseller de Salut; i tampoc veu exemplar la llei de contractes de serveis a les persones que defensava ERC i que va tombar al Parlament al febrer, han afegit fonts de la CUP consultades per Europa Press.



Consideren que àmbits que gestiona el Govern -com les residències- han presentat moltes deficiències: "Budó i el partit que representa són directament responsables de les retallades i de tenir un model privatitzat de sanitat", i han recordat que també són crítics amb la gestió de la pandèmia per part de Govern central. La CUP ha criticat aquest dilluns que la portaveu de Govern, Meritxell Budó, hagi afirmat que en una Catalunya independent la gestió "hagués estat millor" que en la situació actual. Budó ha afirmat que la Generalitat hauria avançat 15 dies el confinament i hagués restat així morts i infectats per coronavirus: "Dir que el Govern de JxCat i ERC ho hagués fet millor perquè sí forma part de el pensament màgic que tant de mal ha fet "."Una Catalunya independent gestionada a manera d'Artur Mas i Boi Ruiz tampoc és la nostra alternativa", ha dit en al·lusió a l'expresident i al seu exconseller de Salut; i tampoc veu exemplar la llei de contractes de serveis a les persones que defensava ERC i que va tombar al Parlament al febrer, han afegit fonts de la CUP consultades per Europa Press.Consideren que àmbits que gestiona el Govern -com les residències- han presentat moltes deficiències: "Budó i el partit que representa són directament responsables de les retallades i de tenir un model privatitzat de sanitat", i han recordat que també són crítics amb la gestió de la pandèmia per part de Govern central.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dilluns que una Catalunya independent hauria pres mesures abans per afrontar la pandèmia del coronavirus i que això li hauria permès tenir unes xifres menors de víctimes i de contagiats. En aquests termes s'ha expressat en una entrevista a Ràdio 4 i s'ha refermat, al cap d'unes hores, en la roda de premsa diària de l'executiu."Probablement no tindríem tants morts ni infectats", ha recalcat Budó, que ha indicat que s'hauria pogut actuar quinze dies abans. En tot cas, la Generalitat va apostar pel confinament total el 13 de març i, dues setmanes abans, l'agenda institucional -amb el president Quim Torra al capdavant- estava marcada per l'acte del Consell per la República a Perpinyà , al qual van assistir tots els consellers de Junts per Catalunya (JxCat)."Avançar-se és crucial", ha determinat Budó, que ha criticat la recentralització promoguda pel govern espanyol amb l'estat d'alarma. La consellera de la Presidència també ha indicat en la roda de premsa telemàtica que no està escrit enlloc que la Generalitat no pugui pensar en com planificar el desconfinament. El pla presentat pel doctor Oriol Mitjà, que inclou un passaport immunitari, s'aprovarà a finals d'aquesta setmana

