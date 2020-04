JxCat es desmarca i votarà en contra de la nova pròrroga de l'estat d'alarma

Després de tres abstencions, Junts per Catalunya (JxCat) es desmarca del govern espanyol i votarà en contra de la nova pròrroga de l'estat d'alarma . Així ho ha anunciat aquest dilluns al vespre la formació en un comunicat en el qual demana que la Generalitat recuperi les competències per afrontar el desconfinament. "El nostre posicionament ha estat l'abstenció en les dues últimes pròrrogues per responsabilitat, tot i que demanàvem un major rigor i celeritat en el pla de confinament, que va arribar tard i malament", assenyala Laura Borràs, cap de files de JxCat a Madrid"Un altre estat d'alarma és possible: retornant les competències a la Generalitat, i permetent que el desconfinamient es faci seguint el pla que els experts han elaborat per la Generalitat", destaca Borràs. La portaveu de la formació de Carles Puigdemont assenyala, a banda, que existeix un procés de "vulneració de drets fonamentals" després que la Guàrdia Civil assenyalés ahir que s'estava monitoritzant l'activitat ciutadana per "minimitzar" el clima contrari a la gestió del govern espanyol.Borràs també ha estat crítica amb el canvi de plantejament dels pactes de "reconstrucció" a l'Estat, que ara passaran a ser una comissió al Congrés dels Diputats. "Només és un acte del PSOE amb el PP", ha destacat la dirigent independentista. Borràs ha lamentat haver-se assabentat del canvi per la premsa abans de rebre la comunicació oficial i ha lamentat que "així no es pot treballar". "La prioritat ha de ser sempre donar resposta als ciutadans davant d'una crisi sense precedents però no posar-nos pastanagues que no porten enlloc", ha destacat.Les diferències entre la Generalitat i l'Estat constants al llarg de tota la crisi sanitària, començant pel confinament total i acabant per les divergències a l'hora d'abordar la desescalada a nivell competencial. Fins ara, però, la formació del president de la Generalitat, Quim Torra, s'havia abstingut en les votacions del decret d'alarma, tant quan es va aprovar com quan se'n van validar les dues pròrrogues.ERC, fins ara, també s'ha anat abstenint, mentre que la CUP es va posicionar en contra de l'última pròrroga. Aquesta vegada, per tant, es pot donar la situació que els socis de Govern votin diferent a Madrid, com ja va passar amb la investidura de Pedro Sánchez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor