Canadell veu «preocupant» la falta de recursos d'Empresa per fer front a la crisi del coronavirus

Canadell ha transmès aquesta petició aquest mateix dilluns al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, en una reunió telemàtica amb les altres cambres del territori. Tot i que la proposta està poc treballada, Canadell ha explicat que el govern català ja està estudiant la mesura. L'objectiu d'aquest comitè seria el de donar suport a les companyies per evitar el seu tancament, una proposta que va en línia amb la iniciativa #QueCapEmpresaTanqui, la qual busca assegurar l'activitat a les empreses i pressionar a l'administració aportant estudis i dades per posar xifres a la magnitud de la crisi.Per altra banda, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona creu que, a partir dels pròxims dies, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngles Chacón, hauria de sortir a la roda de premsa del Govern a explicar en quina situació es troba el teixit empresarial català. "La salut de les empreses és fonamental, perquè si entrem en una espiral negativa, desconeixem quines poden ser les conseqüències", ha apuntat Canadell.Finalment, el dirigent ha anunciat que es reunirà amb el vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, per traslladar-li les peticions del sector empresarial català. Entre elles es troba el projecte 'Catalunya 2030/40', un pla d'acció que busca la creació d'un nou model econòmic pel territori, basat en la promoció d'indústries de valor afegit, una major internacionalització i en la preservació del medi ambient.

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, veu "preocupant" el fet que no hi hagi prevista una partida important pel Departament d'Empresa i Coneixement per fer front a la crisi econòmica provocada pel coronavirus. En una entrevista amb l'ACN, Canadell ha dit que "ara és el moment de començar a posar diners" per sobrepassar una crisi que "ja està anunciada" i lamenta la "falta de voluntat" per incrementar la partida destinada a ajudar a les empreses. En aquest sentit, el dirigent ha proposat la creació d'un comitè de crisi per "cuidar" les companyies més afectades pel coronavirus i evitar "que morin empreses".

