Nadal sobre el confinament: «No entenc molt bé perquè no podem jugar a tennis»

¡Siempre con una sonrisa! 😀😀



Así ha sido el encuentro entre @RafaelNadal y @rogerfederer 😂



¡Siguen en directo! https://t.co/ZsgyT6kAqB pic.twitter.com/EE2X3yx2D7 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 20, 2020

El tennista mallorquí Rafa Nadal s'ha mostrat crític amb el confinament: "No entenc molt bé perquè no podem jugar a tennis quan molt agent està anant a treballar", ha dit durant un Instragram Live en el que han participat altres jugadors com Roger Federer. Nadal porta des de principis de març sense poder entrenar i reconeix que està una mica trist.Respecte a la manera com s'està portant el confinament entén que el govern espanyol pugui estar "desbordat" però al seu parer, hi ha decisions que s'han "sense lògica". "Hi ha coses sense lògica però s'han d'acceptar les regles i conviure amb elles", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor