El govern espanyol permetrà que els ajuntaments destinin el superàvit a la fase de reconstrucció

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que permetrà als ajuntaments fer servir el seu superàvit del 2019 per al procés de desescalada que s'obrirà quan passi la pitjor part de la crisi del coronavirus.El president de la FEMP i alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha estat l'encarregat de comunicar la decisió que ha pres Sánchez. En concret, es tracta que els municipis puguin destinar els 3.830 milions d'euros del seu superàvit de 2019, així com més de 7.000 milions de romanents per fer front la desescalada i la reconstrucció social i econòmica per la pandèmia.Tot i això, Caballero ha indicat que que caldrà determinar la quantitat exacta d'aquests diners i, sobretot, els projectes als quals es dedicarà, tot i que ha celebrat que Sánchez hagi acceptat aquesta reivindicació dels consistoris espanyols en una reunió "molt productiva", segons ha detallat l'alcalde de Vigo.La utilització del superàvit era una de les demandes que havia fet el món local amb insistència, i que també havia traslladat el president de la Generalitat, Quim Torra, en les trobades amb els líders autonòmics. Gabriel Rufián, cap de files d'ERC al Congrés, ho havia reclamat des de la cambra baixa en els debats de l'estat d'alarma.Fins a la reunió d'avui, només estava previst que els ajuntaments poguessin mobilitzar fins a 300 milions d'euros per afrontar la fase de reconstrucció. Una de les demandes que s'han fet des de les autonomies és la de flexibilitzar els objectius de dèficit i liquidar el sostre de despesa previst per al 2020.

