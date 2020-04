El preu del petroli s'enfonsa al mínim històric pel coronavirus

El preu del petroli viu caigudes contínues en les últimes setmanes per les restriccions en els viatges arreu del món per la pandèmia de coronavirus. D'altra banda, l'acord entre l'OPEP i Rússia per reduir la producció en 10 milions de barrils diaris no ha aconseguit aturar la caiguda perquè no compensa l'enfonsament massiu de la demanda.



El preu del petroli dels Estats Units està en caiguda lliure. El barril de West Texas Intermediate, el de referència als Estats Units, per entregar al maig ha perdut un 85% i s'ha situat per sota dels dos dòlars, una xifra que el situa en un mínim històric per la caiguda de la demanda durant la pandèmia de coronavirus.Per la seva banda, el barril de Brent, el de referència a Europea, ha caigut gairebé un 7% fins als 26 dòlars el barril. El preu del petroli dels Estats Units ja havia començat el dia a nivells del 1999 i l'enfonsament s'ha agreujat a la tarda del dilluns.

