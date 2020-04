Els jutges reclamen a Sánchez que ampliï les mesures per evitar desnonaments provocats per la crisi

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha enviat tretze propostes al govern espanyol entre les quals hi ha la d'ampliar els supòsits per suspendre desnonaments de llogaters afectats per la crisi del coronavirus.L'executiu de Pedro Sánchez va anunciar el 31 de març l'aprovació del reial decret llei 11/2020, segons el qual es podran acollir a la suspensió de desnonaments les famílies vulnerables que pateixin les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. Però no totes. Per poder beneficiar-se'n, haver patit un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) al seu lloc de treball, haver perdut la feina, haver reduït la seva jornada per assumir tasques de cures o haver vist reduïts els ingressos en el conjunt de la unitat familiar en comparació amb el mes anterior. Concretament, els ingressos del mes anterior a la sol·licitud no podran superar els 1.614 euros, el resultat de multiplicar per tres l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples.Alhora, s'haurà de complir el requisit que l'import de l'arrendament, més les despeses de subministrament i totes les relacionades directament amb l'habitatge -com el telèfon o les despeses de la comunitat- siguin igual o superiors al 35% dels ingressos conjunts de tota la unitat familiar. Es calcularan els ingressos de la persona afectada, el seu cònjuge o parella de fet inscrita i els fills de la parella.Ara, el CGPJ demana a Sánchez que un llogater pugui oposar-se a una demanda de desnonament per "qualsevol circumstància" relacionada amb la situació de crisi. Els magistrats reclamen que es pugui al·legar una situació de "força major" per justificar l'impagament, una possibilitat per ara inexistent.El CGPJ també proposa una norma que reguli i aclareixi el còmput dels terminis legals interromputs, que es promogui la mediació extrajudicial i que es puguin celebrar vistes i judicis per videoconferència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor