Manresa viu el seu primer dia sense cap nou ingrés per coronavirus des de l'inici de la pandèmia

Els tres hospitals de Manresa gestionats per la Fundació Althaia, Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari i Clínica Sant Josep, i l'hospital de Sant Andreu, gestionat per SAS, no han registrat cap nou ingrés per coronavirus en les últimes 24 hores. L'hospital de Sant Andreu ha rebut un nou pacient amb la infecció, però es tracta d'un trasllat des d'Althaia. Aquesta és la primera vegada que no es dona cap cas nou als hospitals de la capital del Bages des de l'inici dels ingressos per la pandèmia, el 15 de març.Malgrat aquesta dada, els quatre hospitals manresans ja sumen un total de 165 defuncions per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Aquesta xifra significa 6 defuncions més de les que s'havien confirmat diumenge, 4 a l'hospital Sant Andreu i 2 més als centres d'Althaia.El nombre de pacients ingressats amb el diagnòstic de coronavirus confirmat en els tres hospitals d'Althaia baixa als 180, 4 menys que diumenge. El nombre de pacients a l'hospital de Sant Andreu és de 129. Entre tots els hospitals, la suma de persones ingressades amb coronavirus és de 309.Per la seva part, el nombre d'altes hospitalàries de pacients que han estat ingressats amb coronavirus ha crescut en 2 aquest dilluns, i ja són 716 les persones que s'han recuperat de la malaltia des de l'inici de la pandèmia, entre els quatre hospitals.Pel que fa als professionals dels centres hospitalaris, 76 treballadors de la Fundació Althaia han donat positiu de coronavirus, i 10 més es troben en aïllament a l'espera de saber el resultat dels tests. A l'hospital de Sant Andreu hi ha 35 treballadors que han donat positiu i 4 més es troben pendents de resultats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor