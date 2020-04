L'OMS treballa per fer arribar informació sobre la pandèmia a la gent que no té internet

Segons l'OMS, 3.600 milions de persones no tenen accés a internet, la majoria dels quals viuen en països de baixos ingressos en els quals només dues de cada 10 persones tenen accés a internet.



L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU, per les seves sigles en anglès) treballen amb les companyies de telecomunicacions per enviar missatges de text massius a telèfons mòbils amb informació sobre el covid-19. L'objectiu és que la informació arribi als "milers de milions de persones que no tenen accés a internet"."Ara més que mai la tecnologia ha d'assegurar que tothom pot accedir a la informació que necessita", diu l'OMS en un comunicat, en què anuncia que la iniciativa començarà a l'Àsia amb la voluntat de ser global.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor