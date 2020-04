Itàlia registra per primer cop un descens en els casos actius de coronavirus

Itàlia ha registrat, per primera vegada des que va començar la pandèmia de coronavirus, un descens pel que fa al dia anterior en el nombre de casos positius actius de virus. La xifra de contagis supera ja els 180.000, segons les dades ofertes avui pel cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli.Actualment, ha explicat Borrelli, hi ha 108.237 casos positius, 20 menys que els que hi havia aquest diumenge. En total, Itàlia suma ja 181.228 casos del nou coronavirus. En l'últim dia ha sumat 454 morts (un lleuger augment), pel que són ja 24.114 les persones que han mort per la malaltia.Pel que fa als ingressats a l'UCI i els hospitalitzats, també segueixen disminuint. Així, hi ha 2.537 persones ingressades greus, 62 menys, mentre que els hospitalitzats són 24.906, 127 menys. El 75 per cent dels casos positius, 80.758, són a casa seva asimptomàtics o amb símptomes lleus.D'altra banda, 1.822 persones més han superat la malaltia en l'últim dia, el que eleva a 48.877 els pacients que s'han curat fins al moment. Segons Borrelli, gairebé el 90 per cent d'ells en l'últim mes.

