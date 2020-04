Mig milió de catalans van desplaçar-se de nou a la feina amb l'aixecament del confinament total

El retorn a les activitats no essencials de la setmana passada va provocar que prop de mig milió de catalans tornessin a desplaçar-se per anar a la feina. Així es desprèn de les dades sobre mobilitat que publica el ministeri de Transports , segons les quals la quantitat de persones que van moure's va superar el de la setmana prèvia al confinament dur i va acostar-se més a les de la primera setmana d'estat d'alarma, quan les empreses encara s'estaven preparant pel treball a distància.Les dades del govern espanyol analitzen el moviment de 13 milions de mòbils anonimitzats a l'Estat en trajectes superiors al mig quilòmetre i, junt amb informació sobre la xarxa de transport i demografia, extrapola quina ha estat l'activitat del conjunt de la ciutadania, també en funció de les distàncies recorregudes o si els desplaçaments són dins d'una mateixa província o comunitat o si se'n va a una altraSegons aquestes dades, uns 4,2 milions de catalans no van fer cap desplaçament dimecres passat -última dada disponible-, l'endemà que es relaxés el confinament en matèria laboral. La mitjana dels dos anteriors dimecres -amb les activitats no essencials aturades- va ser de 4,7 milions, cosa que significa que uns 460.000 catalans van tornar a desplaçar-se, molt probablement per anar a treballar.Igualment, es tracta de 325.000 més que la segona setmana de confinament, quan, com ara, encara es permetien les activitats no essencials. El retorn, per tant, ha fet que fins i tot més gent anés a treballar de nou. I encara són 29.000 més que el primer dimecres de confinament, en una setmana en què les empreses encara es preparaven pel teletreball i, per tant, la mobilitat laboral era més elevada que les setmanes posteriors.En termes relatius, la quantitat de catalans que no van fer cap desplaçament es va reduir un 9,8% respecte els dimecres de confinament dur i un 7,1% en relació al segon dimecres de confinament tou. Uns percentatges superiors a les mitjanes del conjunt de l'Estat, del 8,4% i el 6,3%, respectivament. En total, uns 2,4 milions de ciutadans de l'Estat van tornar a treballar la setmana passada en sectors no essencials, sobretot a La Rioja (+16,3%), Navarra (+13,4%) i País Basc (+12,9%).Els 460.000 catalans que es van tornar a desplaçar, però, són menys que el milió que Quim Torra va pronosticar que ho farien . Igualment, malgrat que Catalunya va ser un dels territoris en què la mobilitat laboral va caure més amb el confinament dur, segons les dades de Google , no ha estat on més s'hauria reprès en revertir-se la mesura. I és que pràcticament a tot l'Estat el retorn a la feina ha anat més enllà de la setmana prèvia a l'aturada de l'activitat no essencial. Tindrà efectes això en un possible rebrot dels contagis? Fins d'aquí a uns dies encara no es podrà detectar Pel que fa als quilòmetres recorreguts -sempre en trajectes superiors als 500 metres-, els catalans en van fer en total 83 milions dimecres passat, un 26,6% més que els dos anteriors dimecres i un 9,2% més que el segon dimecres de confinament tou, però un 9,1% menys que el primer de tots. A nivell de mobilitat, per tant, sembla que les persones que van a treballar es mouen menys que a l'inici de l'estat d'alarma, segurament estalviant trajectes prescindibles. Sigui com sigui, el recorregut de dimecres passat va ser un 59% inferior al d'un dimecres normal.Les dades de mobilitat a nivell estatal són molt similars a les catalanes, ja que la quantitat de quilòmetres recorreguts va ser un 28,3% superiors als dos dimecres de confinament dur, un 9,2% superiors al segon dimecres de confinament i un 6% inferiors al primer de tots. Al País Basc, però, la quantitat global de quilòmetres recorreguts dimecres passat va ser un 52,3% superior a la mitjana dels dos dimecres anteriors, essent també una evolució elevada a les Balears (+47,2%) i a Castella-la Manxa (+43,4%).Aquests desplaçaments, però, han estat en distàncies curtes o llargues? Les distàncies fetes en trajectes de més de 100 quilòmetres van suposar només un 15,2% del total, per sota del 20% de les dues primeres setmanes de confinament. Els trajectes que més van incrementar el seu pes van ser els d'entre 50 i 100 quilòmetres (9,8% del total) i sobretot els d'entre 50 i 100 quilòmetres (36,5%).

