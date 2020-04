La UE i el Regne Unit reprenen les negociacions comercials per tenir «progressos tangibles» el juny

La Unió Europea i el Regne Unit han reprès aquest dilluns per videoconferència les negociacions comercials. Després d'una primera ronda de contactes a principis de març, els equips negociadors han iniciat ara la segona ronda de les quatre que hi ha programades fins al juny. Després de la trobada d'aquest dilluns, en la qual únicament s'ha fet l'obertura de la nova ronda de converses, el cap de l'equip negociador de la Unió Europea, Michel Barnier, ha assegurat que l'objectiu segueix sent assolir "progressos tangibles" el juny, mes en què està fixada la data límit per decidir sobre una pròrroga del període de transició.Després de la reunió per videoconferència, el cap de l'equip negociador britànic, David Frost, ha assegurat que la segona ronda de converses ha començat "molt bé". "El Regne Unit vol fer bons progressos cap a un acord basat en la cooperació amistosa entre sobirans iguals", ha indicat Frost.Després de la primera ronda de converses, que va constatar les diferències entre les parts, el coronavirus va deixar en suspens les negociacions. Ara s'han reprès i els equips negociadors han acordat accelerar les converses de les onze taules sectorials de diàleg abans de finals de juny.Les principals discrepàncies entre la Unió Europea i el Regne Unit es troben en "la igualtat de condicions" en el comerç, la pesca, la cooperació judicial i la governança del pacte de noves relacions. La tercera ronda de negociacions s'iniciarà l'11 de maig i la quarta l'1 de juny.El coronavirus ha escurçat encara més el calendari de negociacions, tot i que abans de la pandèmia ja es considerava que el temps era just per tancar un acord abans de finals d'any, quan acaba el període de transició i el Regne Unit sortirà a efectes pràctics del club europeu.Per evitar una sortida sense acord comercial, tots dos poden acordar una pròrroga, però ho han de fer abans de finals de juny. Tot i això, fins ara el govern de Boris Johnson s'ha oposat frontalment a un ajornament.

