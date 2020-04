Un sindicat denuncia que l'Hospital de Bellvitge reincorpora sanitaris infectats sense la prova PCR

El sindicat d'infermeria Satse ha denunciat que l'Hospital de Bellvitge reincorpora professionals sanitaris després que hagin estat aïllats per sospita o símptomes lleus de Covid-19 sense fer-los la prova PCR i verificar que la càrrega viral és negativa. L'entitat de defensa dels drets laborals del sector de la infermeria subratlla que el Ministeri de Sanitat estableix que per acabar l'aïllament de casos lleus cal una prova amb resultat negatiu. I afegeix que, a Catalunya, els centres hospitalaris “no segueixen un protocol comú”, i cadascú estableix les normes que considera oportunes perquè els professionals tornin a la feina després del confinament.A parer de Satse, “tots els experts” asseguren que cal aïllar les persones infectades, encara que siguin asimptomàtiques o tinguin símptomes lleus, “perquè poden convertir-se en un vector de propagació”. Per això, recorda el sindicat, el Ministeri de Sanitat estableix l'obligació de la prova negativa i mesures de protecció posteriors, un cop el sanitari s'ha reincorporat a la feina, durant catorze dies, com ara “cobrir-se amb mascareta i evitar tractar pacients especialment vulnerables”.En cas que el professional del sector sanitari doni positiu a les proves PCR, el protocol estableix “clarament” que el professional ha de restar aïllat “fins a obtenir un resultat negatiu”.Satse considera que el protocol anterior “no establia l'obligatorietat de la prova”, fet que “permetia els centres exigir” al professional tornar a treballar set dies després dels primers símptomes si no tenien febre ni problemes respiratoris. Aquesta setmana, recorda Satse, el ministre Salvador Illa ha “rectificat” el document i ara s'hi fa constar l'obligatorietat de la prova PCR negativa perquè el professional s'incorpori a la feina.Per això el sindicat critica que l'Hospital de Bellvitge “continuï demanant als treballadors” que s'incorporin a la feina “sense fer aquesta prova”. El sindicat ho considera “gravíssim” perquè es pot convertir el professional en un “propagador involuntari” del virus.

