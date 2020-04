Ja són vuit les residències de gent gran intervingudes pel Govern

Des de l'inici de l'epidèmia de coronavirus, la Generalitat ha intervingut vuit residències de gent gran. En tots els casos la intervenció s'ha produït després que el Govern no considerés adequada la gestió a càrrec de l'empresa corresponent.En les residències intervingudes hi havia una gran quantitat de residents infectats o morts i de personal afectat per coronavirus. Ara la gestió ha estat traspassada a una altra empresa o a l'administració pública directament.En concret, primer la Conselleria de Treball i Afers Socials, i després la de Salut, des que va assumir la competència en la matèria el 8 d'abril, han intervingut la residència Sant Adrià de Sant Adrià del Besòs, la Ballús de Valls, la Prat de Tona, la Marvi Park de Barcelona, la casa de repòs Verge de la Salut de Vilanova del Vallès, la residència Ullastrell d'Ullastrell, la Nostrallar dels Pallaresos i la residència Ca n'Amell, de Premià de Mar.Aquest dilluns en roda de premsa, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que des de l'inici de l'epidèmia s'han fet un total de 21.500 proves PCR per detectar casos de coronavirus als geriàtrics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor