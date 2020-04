El jutge islandès Roberto Spano, nou president del Tribunal Europeu de Drets Humans

El jutge islandès Roberto Spano ha sigut escollit com a nou president del Tribunal Europeu de Drets Humans. Aquesta instància judicial amb seu a Estrasburg ha triat aquest dilluns el que era fins ara el seu vicepresident per substituir el grec Linos-Alexandre Sicilianos, que presidia la institució des de feia només un any.Spano ocuparà la presidència del TDEH a partir del 18 de maig. El magistrat de 47 anys nascut a Reykjavík va arribar al TDEH el 2013 després d'exercir provisionalment com a síndic de greuges del parlament islandès.El grec Linos-Alexandre Sicilianos va ser escollit el 2019 per presidir l'alt tribunal durant tres anys, però el mandat com a magistrat del TEDH expirava aquest mes de maig i, per això, ara l'han rellevat.

