Els bisbes espanyols critiquen la gestió del govern pel coronavirus i demanen tornar a l'esperit de la Transició

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) considera que hi ha hagut "certa descoordinació" i "dificultats per estar a l'altura" en la gestió de la crisi del coronavirus per part del govern espanyol. Demanen tornar a l'esperit de la Transició per afrontar la situació i exposen diverses mesures que adoptaran des de la CEE.El grup de bisbes demana als grups polítics que "sacrifiquin els seus interessos ideològics "en aquests moments per" recrear "l'esperit de la Transició" i treure junts endavant "un projecte pel bé comú", enmig de la pandèmia.A més, els bisbes volen reunir-se amb el govern espanyol per plantejar que, durant la fase de desescalada, es pugui reprendre la celebració de les misses amb públic -que encara no estava prohibida s'havia interromput en la majoria de temples, prenent les mesures recomanades pels sanitaris com acudir "amb mascareta", mantenir la distància física entre els fidels o trobar una manera de distribuir la comunió que no suposi un risc de transmissió del coronavirus, "sense donar peu a situacions problemàtiques, a intervencions de la policia".Així s'ha referit el secretari general i portaveu de la CEE, Luis Argüello, als incidents ocorreguts en les passades setmanes en alguns temples, com la Catedral de Granada, on la policia ha desallotjat els fidels que assistien a missa, i en els quals el portaveu dels bisbes considera que hi ha hagut una actuació "desmesurada" dels agents, "interrompent el culte", ja que en l'article 11 de Reial Decret es permet la celebració al temple sempre que es guardi la distància."Primer, vull fer un exercici de comprensió d'una situació que desborda, després evidentment sembla que en la situació espanyola, per les dades que estem veient, pel nombre terrible de morts, per les dificultats dels sanitaris, ens parlen si més no de certa descoordinació o de dificultats per estar a l'altura en aquest moment de gestió, i també crec que, a l'hora del diàleg entre els grups parlamentaris està predominant l'esquema de posar per davant la ideologia sobre la realitat, de guanyar espais, la part de la defensa de l'interès del partit sobre el tot", ha assenyalat Argüello, aquest dilluns 20 d'abril en roda de premsa telemàtica.Així, el també bisbe auxiliar de Valladolid ha reconegut que quan van arribar les primeres notícies procedents de la Xina sobre els casos de coronavirus "tots com a societat" les van prendre "molt a benefici d'inventari" i fins i tot els mateixos bisbes van celebrar la seva Assemblea Plenària a Madrid una setmana abans que es decretés l'Estat d'Alarma. Si bé, ha precisat que "no té la mateixa responsabilitat qualsevol ciutadà que els polítics, amb la informació que reben, sobretot els que són a la gestió pública de cada moment".En qualsevol cas, ha fet una "crida a les institucions, als partits, a Congrés dels Diputats, a les comunitats autònomes perquè facin l'esforç de dialogar, de posar cadascun les seves pròpies perspectives i de junts fer un projecte pel bé comú, sacrificant el seu petit amor propi, els seus interessos ideològics".Sobre la mesura que està preparant el govern espanyol d'una renda mínima, el portaveu dels bisbes s'ha mostrat partidari d'aquest ingrés "indispensable" per a les famílies que es troben en situació de necessitat davant la crisi del coronavirus però "no de forma permanent", ja que considera que aquesta renda podria retirar de l'horitzó de les persones pensar a realitzar un treball i provocaria que "grups amplis de ciutadans acabessin vivint "de manera subsidiada"."La necessitat peremptòria d'una renda bàsica en aquest moment no hauria de ser una coartada per a una espècie de subsidi permanent que retirés de l'horitzó de les persones -abans parlava dels joves- poder exercir un treball, el fet de desenvolupar les teves capacitats, posar en joc el que el treball significa de relació amb altres, que fes desaparèixer això de l'horitzó de percentatges grans de la població", ha subratllat.Precisament, el portaveu dels bisbes s'ha dirigit especialment al col·lectiu dels joves que s'adrecen "a un futur incert" en què "nivells de vida guanyats pels seus avis o els seus pares difícilment podran sostenir". Per això, considera que "és bo que sentin una crida al sacrifici, al lliurament, a la feina, a no rebaixar els seus esforços".

