Nissan reprendrà la producció a la Zona Franca el 4 de maig

Nissan ha decidit reprendre la producció a la planta de la Zona Franca de Barcelona a partir del 4 de maig, mentre els sindicats amb representació a l'empresa demanen a la companya que aclareixi el seu futur i expliqui si es decideixen tancar plantes amb l'argument de la crisi del coronavirus.Nissan va presentar un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) per força major per més de 3.000 empleats de les fàbriques de Zona Franca, Montcada i Sant Andreu de la Barca. Direcció i treballadors van acordar un complement salarial per garantir el 85% del salari brut mensual i el 100% de les pagues extres i les vacances. El procediment està vigent fins el 31 de maig.L'empresa manté contactes amb proveïdors per assegurar que l'activitat es pugui reprendre d'aquí a 15 dies a la línia 2 de la Zona Franca, que fabrica les pick-up. Encara no hi ha data de tornada a la feina a Montcada i Reixac.En un comunicat emès aquest dissabte, el comitè d'empresa de la fàbrica de Zona Franca també es va mostrar indignat perquè l'empresa no pogués explicar quan es recuperaria l'activitat en la línia 1, que acobla la furgoneta elèctrica.Al llarg d'aquesta setmana, la direcció s'ha de reunir amb els treballadors per pactar els protocols de seguretat per evitar riscos pels 1.500 treballadors que hauran de desplaçar-se a la fàbrica de la Zona Franca.

