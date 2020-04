El Govern reforça l'atenció a les dones víctimes de violència masclista durant el confinament

L’Institut Català de les Dones (ICD) del Departament de la Presidència ha reorganitzat els serveis que gestionen per garantir l’atenció a les dones en situació de violència masclista durant els dies que duri el confinament per l’emergència sanitària de la COVID-19. L’objectiu és que no hi hagi cap dona desatesa malgrat la dificultat de mobilitat i atenció presencial.L'estat de confinament pel coronavirus provoca un impacte clar en les dones en situació de violències masclistes i llurs fills i filles, especialment aquelles que pateixen situacions de risc.Una situació excepcional de confinament, on la convivència és permanent i forçosa i la mobilitat reduïda o nul·la, pot afavorir la violència, amb l’agreujant de la dificultat per a la víctima de no poder trobar suport de familiars, professionals, i altres recursos. Alhora es produeix una situació de menys oportunitats per verbalitzar, compartir o demanar informació o assessorament als serveis, així com per denunciar.Des del primer dia de confinament, el Govern de la Generalitat ha treballat per garantir l’atenció a les dones en situació de violències masclistes. Les 5 oficines de l’Institut Català de les Dones, els SIE (Serveis d’Intervenció Especialitzada), els SIAD (Serveis d’Informació i Atenció a les Dones) municipals i Mossos d’Esquadra estan prioritzant les atencions telemàtiques i fan aquests dies un especial seguiment de les usuàries que tenen identificades i que conviuen amb l’agressor. També fan atencions presencials en aquells casos en què es creu necessari. De la mateixa manera actua el servei d’acompanyament a la víctima del Departament de Justícia.Altres estratègies per facilitar aquesta atenció han estat reforçar del Servei telefònic permanent 900 900 120 i fer-ne una àmplia divulgació a través d’anuncis en televisió i ràdio i xarxes socials. A més, s’ha habilitat la línia de Whatsapp 671778540, que fa més accessible la comunicació escrita i immediata amb les persones professionals d’aquest servei (psicòlogues, treballadores socials, metgesses i advocades) al qual també es pot accedir a través del correu electrònic 900900120@gencat.cat Tant el telèfon 900 900 120 com el web dones.gencat.cat , en l’apartat “Serveis en l’estat de confinament” , centralitzen tota la informació sobre les modificacions que han sofert els serveis d’atenció a dones en situació de violència masclista en temps de confinament i com accedir-hi, ja siguin serveis d’altres departaments de la Generalitat, ajuntaments, consells comarcals, i entitats d’atenció.En l’actual situació de confinament, des del Govern es demana l’especial col·laboració de les persones de l’entorn, ja que si la dona no pot efectuar les trucades o escriure, siguin les persones que l’envolten les que estiguin amatents a la situació i es posin en contacte amb el servei 900 900 120. Per això s'ha posat en marxa la campanya: “Establiment segur contra la violència masclista"

Què cal fer en un cas de violència masclista?



• El telèfon 900 900 120 atén les preguntes relacionades amb qualsevol forma de violència masclista. És un servei gratuït i confidencial, que atén trucades 24 hores al dia els 365 dies de l’any.



• També es pot contactar per correu electrònic



• La víctima pot dirigir-se, per telèfon o correu electrònic, a qualsevol de les 5 oficines de l’Institut Català de les Dones. Les professionals que estan atenent podran orientar-la en tot allò que necessiti i si cal, derivar-la a un dels serveis per a casos d’urgència.



Barcelona: 93 495 16 00 //

Girona: 872 97 58 74 //

Lleida: 973 70 36 58 //

Tarragona: 977 24 13 04 //

Terres de l’Ebre: 977 44 12 34 //



• A tot el territori també es poden trobar els SIAD (Serveis d’Informació i Atenció a les dones), els SIE (Serveis d’Intervenció Especialitzada), i les entitats especialitzades en l’atenció a les violències masclistes.



• Si durant el confinament una persona sospita que alguna veïna i/o les seves filles i fills poden estar patint violència, també pot trucar a la línia 900 900 120, les professionals t’indicaran com actuar de la forma més segura.



“En aquests dies de confinament és més important que mai la implicació de l’entorn proper tant en el cas d’aquelles dones i nenes i nens que sabem que estan en una situació de violència masclista, com en el d’aquelles, conegudes o familiars de les quals no sabem res fa un temps, i que sospitem que podrien també estar patint violència. Aconsellem mantenir un contacte telefònic amb qualsevol excusa per mostrar que estem pendents i que poden recórrer a nosaltres en cas de necessitar-ho”, explica la consellera del Departament de Presidència, Meritxell Budó.La campanya “Establiment segur contra la violència” s’adreça als gremis i col·legis professionals que en ser essencials mantenen la seva activitat oberta al públic per demanar-los la complicitat i actuació activa de suport a les dones en situació de violències masclistes. Es tracta del Col·legi de Farmacèutics i els gremis de flequers, estanquers, supermercats i autoserveis, de detallistes i autoserveis d'alimentació, i de detallistes de fruites i hortalisses. La distribució del cartell del distintiu, disponible en 10 idiomes, està comptant amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra.

