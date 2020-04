El Suprem ordena a Sanitat que millori la distribució de material als sanitaris

La Sala II del Tribunal Suprem ha ordenat aquest dilluns al Ministeri de Sanitat que adopti "totes les mesures al seu abast per aconseguir la millor distribució dels mitjans de protecció al personal sanitari" i que "informi quinzenalment la pròpia Sala de les mesures adoptades, els mitjans posats a disposició dels professionals sanitari i la distribució entre les comunitats autònomes".A més, el Ministeri també haurà de demanar dades a les CCAA sobre el repartiment entre els seus hospitals i posar-les a disposició dels magistrats. Segons el Suprem, la seva decisió té com a objectiu "preservar el dret fonamental a la integritat física i el dret a la salut dels professionals sanitaris així com de les persones a les que assisteixen".El Suprem adopta la decisió en el marc d'un recurs de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics, que va denunciar la "inactivitat" del Ministeri de Sanitat per incomplir l'article 12.4 del Reial decret 463/2020 que declara l'estat d'alarma per no haver subministrat als centres hospitalaris i assistencials bates impermeables, mascaretes, ulleres de protecció i contenidors més grans de residus, entre altres.Els magistrats ja van rebutjar el 31 de març la pretensió principal dels sindicats de metges, que era que requerís al Ministeri de Sanitat que poses a disposició dels centres material amb caràcter urgent. Però un cop rebudes les al·legacions de l'Advocat de l'Estat i de la Fiscalia, que s'oposaven a aquesta petició dels metges, la Sala "ha pogut confirmar" la "carència de mitjans de protecció suficients" als hospitals.Per aquest motiu ara, sense entrar en les qüestions de fons del recurs, els magistrats han acordat de mutu propi una mesura cautelar en aquesta direcció. El Suprem "requereix" al Ministeri de Sanitat "l'adopció de totes les mesures al seu abast perquè tingui lloc, efectivament, la millor distribució dels mitjans de protecció dels professionals sanitaria".Aquesta petició va acompanyada d'una altra obligació, la "d'informar quinzenalment de les mesures adoptades". Aquesta informació, segons el Suprem, "ha d'incloure els mitjans posats a disposició dels professionals sanitaris, la seva distribució entre les CCAA i les distribucions que aquestes efectuïn", fet que implica que "el Ministeri de Sanitat, a qui correspon la competència i la responsabilitat, haurà de recollir les dades corresponents".

