El coronavirus ajorna el suplicatori de Puigdemont, Comín i Ponsatí

Poc abans que esclatés la crisi del coronavirus a Europa, ja estava tot a punt per començar els tràmits del suplicatori contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, els tres eurodiputats de JxCat que van marxar a l'exili. La pandèmia ho ha aturat tot, també la judicialització del procés, tant a Espanya com a Brussel·les.L'activitat al Parlament Europeu es troba sota mínims i, per tant, el procés per retirar la immunitat als tres eurodiputats independentistes anirà més lent. Aquest abril hi havia una reunió prevista al comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra, l'òrgan encarregat d'estudiar el cas, que s'ha suspès arran de la pandèmia.Els terminis del suplicatori no estan establerts i els tràmits fins que el Parlament Europeu decideixi si retira la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí poden durar mesos. La crisi de la Covid-19 ha obligat a suspendre la reunió prevista aquest mes al comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra, l'òrgan encarregat d'estudiar la petició de suspensió de la immunitat. Fonts del Parlament Europeu consultades perexpliquen que les reunions es reprendran el maig i que dependrà dels coordinadors de la comissió fixar l'agenda.Les majories a l'Eurocambra indiquen que, arribat el moment, el ple votarà a favor del suplicatori sol·licitat pel jutge Pablo Llarena. Tot i així, aquesta decisió va per llarg. "Pot durar més mesos del que preveiem", admeten fonts consultades per aquest diari. Ara com ara, els equips dels tres eurodiputats no tenen cap calendari sobre la taula.En el cas de Puigdemont i Comín els tràmits està una mica més avançats que en el cas de Ponsatí, que va accedir a l'acta d'eurodiputada unes setmanes més tard que els altres dos dirigents independentistes. A l'exconsellera d'Educació encara no se li ha assignat un ponent al comitè d'Afers Jurídics, mentre que a l'expresident i a l'exconseller de Salut els ha tocat l'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki.Tot i que la visibilitat ara dels tres eurodiputats és més aviat reduïda, la seva defensa confia que el suplicatori permeti traslladar el procés català al cor d'Europa. Quan es reactivi la comissió que ha d'analitzar el cas, aquesta podrà demanar "tota la informació i aclariments que consideri necessaris per formar-se un criteri" sobre si cal o no aixecar la immunitat als dirigents independentistes.La comissió no entra en el fons de la qüestió, és a dir, no valora la culpabilitat dels afectats o si és pertinent perseguir-los per la via penal. Si finalment se'ls treu aquesta prerrogativa parlamentària, això no implica ni que deixin de ser eurodiputats ni que la comissió consideri que són culpables dels delictes que se'ls imputen a Espanya. Únicament vol dir que podran ser jutjats per les autoritats competents en els seus països de residència: en el cas de Puigdemont i Comín, a Bèlgica, i en el cas de Ponsatí, a Escòcia.En aquest escenari, el Tribunal Suprem hauria de reactivar les euroordres i confiar que els jutges belgues i escocesos acceptin l'extradició dels tres eurodiputats independentistes en els termes plantejats per la justícia espanyola.

