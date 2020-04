Passar una quarantena en un hotel

L'Antonio, fent el llit de l'habitació. Foto: Jaume Ventura

L'Antonio i l'Araceli són un matrimoni que viu a Palau-solità i Plegamans, al Vallès Oriental. Aquest dilluns afronten les últimes hores del confinament que els ha fet estar més de quinze dies a l'Hotel B&B, de les Franqueses, després de curar-se del coronavirus a l'Hospital de Granollers. L'equipament s'ha convertit en el punt per on passen els que han estat infectats abans de poder tornar a casa.Reconeixen que han passat dies molt complicats: "Necessitem tornar a casa, és molt dur estar tancat aquí sense poder sortir ni fer res, i això que ja has passat el pitjor", explica l'Antonio a. De fet, intenten no mirar massa la televisió i s’entretenen amb la tauleta i els telèfons mòbils. Tot plegat mentre van rebent les visites dels treballadors sanitaris, que els hi prenen la pressió, van controlant la seva evolució i els hi porten els àpats. Tot plegat protegits de dalt a baix per evitar la propagació de la pandèmia.L'Antonio i l'Araceli sospiten com es van infectar. A principis de març van haver d’anar a una clínica privada a Sant Cugat perquè ella es fes una petita intervenció. Recorden que encara no hi havia cap mesura de seguretat ni de protecció i que hi havia gent estossegant. El següent va ser sortir junts en ambulància cap a l’hospital.Precisament el fet d'haver passat junts per aquest tràngol asseguren que els ha ajudat a tirar endavant: "La nostra sort o desgràcia ha estat que ho hem passat junts. Ha estat un alleujament poder estar plegats, perquè molta gent no pot estar amb ningú ni aquí ni a l'hospital", destaca l'Araceli.I aprofiten per agrair la feina a tots els que els han ajudat: "El personal sanitari, els treballadors de la neteja, el personal de l'hotel, la cadena hotelera... gràcies a tots, no tenim paraules per agrair la tasca que fan", destaquen. I donen un missatge d'optimisme: "Molta força a tots els afectats. Junts ens en sortirem", diu l'Antonio.A casa els esperen les seves mares, de 82 i 89 anys, i tres fills de 25, 22 i 18 anys. L’Antonio i l’Araceli diuen que es troben bé, però que encara s’hi trobaran més quan puguin tornar-los a veure en persona i abraçar-los.

L'Araceli conversa amb personal de l'Hotel B&B. Foto: Jaume Ventura

