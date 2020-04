La Generalitat veu «en risc» les llibertats després de la polèmica pel cap de la Guàrdia Civil

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assenyalat aquest dilluns que queda "evidenciat" el "risc" de perdre "drets i llibertats" a l'Estat després de les declaracions de José Manuel Santiago, cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, que diumenge va assenyalar que el cos treballava per "minimitzar" el clima crític amb el govern espanyol per la gestió del coronavirus. "És greu", ha apuntat Budó.Santiago estat l'últim a parlar avui en la roda de premsa diària del comitè de gestió tècnica del coronavirus. No és l'ordre habitual. L'última en intervenir acostuma a ser María José Rallo, secretària general de Transports. Els membres del comitè tècnic han tancat files amb l'agent de la Benemèrita i l'han ovacionat quan ha acabat la intervenció. Una manera de blindar-lo davant les crítiques de les últimes hores.El dirigent del cos militaritzat ha acabat el seu torn de paraula reivindicant que en els seus 40 anys de carrera ha après que el més important són "les persones", més enllà de les ideologies. Un cop ha acabat, la resta de membres l'ha aplaudit. El secretari d'estat de comunicació, Miguel Ángel Oliver, també s'ha fet seu l'apaudiment.Fernando Simón ha pres la paraula per destacar la tasca de l'equip tècnic. "Tots treballem amb la major honestedat possible i sabem que estem exposats a la crítica", ha dit Simón, que ha agraït la feina a tots els membres del comitè. "Utilitzar errades en els discursos de persones que estem al límit de la nostra capacitat per fer-nos mal com a equip no és decent", ha dit el doctor.

