VÍDEO De waterpolista a infermera: Olga Domènech explica la seva experiència contra el coronavirus

La jugadora del CN Terrassa Olga Domènech treballa a primera línia sanitària contra el coronavirus. Ho fa al Parc Taulí de Sabadell, on treballa des del dilluns 23 de març. L'últim entrenament amb el club el va fer el 13 de març, dia en què també va tancar el seu negoci de restauració a causa de l'activació de l'estat d'alarma.Fonts del club expliquen que, amb estudis d'auxiliar d'infermeria i documentació sanitària, Domènech es va posar en contacte amb Juli Domènech, exalcalde de Sabadell i actual delegat de la Generalitat per veure com podia ajudar. Ell la va ficar en contacte amb el Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital de Terrassa, finalment va rebre la trucada del centre sabadellenc, on es va incorporar l'endemà. En una entrevista a Catalunya Ràdio , la pentacampiona d'Europa relata que es troba a la sisena planta del centre, on tots els hospitalitzats estan contagiats de Covid-19. Per això, explica que la seva tasca se centra en "facilitar l'estança" als pacients: donar-los menjar, fer-los la higiene personal i fer d'interlocutor amb la família, entre altres.Al mateix mitjà explica alterna les jornades per setmanes: en una treballa cada dia menys dimecres i dijous i a la següent només treballa dimecres i dijous. El seu torn és de dotze hores, entre les vuit del matí i les vuit del vespre. Quan té festa, explica que s'intenta connectar amb les companyes d'equip per entrenar tot i que, per ara, el més important és "parlar amb els seus, saber que estan bé i ajudar tant com pugui" a l'hospital.A més, la waterpolista també duu a terme funcions com "prendre constants i comprovar l'oxigen en sang" per traslladar la informació als metges. A més, "fan les higienes, parlen amb els pacients i els intenten posar en contacte amb els familiars". La sabadellenca, cinc vegades campiona d'Europa, declara sentir-se "impressionada" pel compromís que demostra tot l'equip i del suport mutu en els moments en què "l'estat d'ànim decau una mica".Per a Domènech, la millor vivència arriba quan un pacient rep l'alta, ja que "ens reunim tot l'equip per fer-li un comiat especial" tot afegint que són instants "de molta emoció". Quan acaba la jornada, s'uneix a l'aplaudiment de la ciutadania al personal sanitari, del qual afirma que "dóna molta força i transmet una sensació d'unió".Domènech, de 31 anys, va arribar aquesta temporada al CN Terrassa després d'una prolífica etapa al sènior femení del CN Sabadell, on va debutar als 15 anys. A més, va ser-ne la capitana durant deu anys, fins a la temporada passada. Ha guanyat cinc Eurolligues, tres Supercopes i catorze Lligues. Amb la selecció espanyola, va ser quarta al Campionat d'Europa de Belgrad el 2006 i subcampiona de la lliga Mundial el 2009.

