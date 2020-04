El PP reclama a Sánchez que la taula de reconstrucció sigui una comissió al Congrés

El PP segueix mostrant reticències a la taula de reconstrucció que planteja el govern espanyol. Tot i això, el líder dels populars, Pablo Casado, no ha tancat la porta a participar-hi, però ha posat una bateria de condicions a Pedro Sánchez. La principal: que aquesta taula prengui forma com a comissió al Congrés dels Diputats, un format que facilita al cap de l'oposició la participació, mantindria la proporcionalitat de representació dels grups i que dilueix la figura del president."Si és vol pactar alguna cosa, s'ha de fer amb llums i taquígrafs", ha defensat Casado després de la reunió amb Sánchez, a qui ha deixat clar que "trobarà la mà del PP, però en seu parlamentària". El dirigent ha insistit que no se'l pot "obligar" a seure en una taula extraparlamentària de "reconstrucció nacional" on s'asseuran partits que, com els independentistes, no tenen, segons ell, aquest objectiu i que, a més, té per objectiu "renegociar" un programa de govern del qual no en formen part.En canvi, sí que considera que pot participar en una comissió al Congrés on podrà decidir si vota a favor o en contra del que el partit decideixi que és "inassumible". Això sí, ja ha avançat que difícilment els populars donaran suport a uns pressupostos marcats pel criteri de Podem, de qui ha recordat que va "assessorar governs com el de Veneçuela abans que s'arruïnessin".La condició fixada per Casado dificulta que la primera reunió de la taula es produeixi aquest dimarts, com inicialment preveia Sánchez, perquè, en cas d'acceptar-se, primer cal complir amb els tràmits parlamentaris per crear la comissió. I és que els populars necessiten també temps per justificar la seva participació i fugir de la pressió que els havia situat Sánchez perquè no se n'"autoexcloguessin". Segons Casado, el més urgent no són les mesures a mig termini, sinó la crisi sanitària.El líder dels populars ha subratllat que el seu partit ja ha fet un exercici de responsabilitat aprovant les pròrrogues de l'estat d'alarma, la tercera de les quals serà votada aquest dimecres a la cambra. "No som els del no és no", ha deixat anar. Casado ha aprofitat la trobada amb Sánchez per exposar quines són també les seves condicions per votar afirmativament a la pròrroga fins al 10 de maig. Ha demanat, per una banda, garantir material suficient de protecció als sanitaris i "respecte pels morts" a l'hora donar les xifres. "S'ha de dir tota la veritat", ha reivindicat. Casado ha insistit que el govern de Sánchez està "ocultant informació".A nivell socioeconòmic, ha reclamat que es pagui la prestació als 3,5 milions de famílies afectades per un ERTO i que porten des del 31 de març sense rebre la prestació, també una paga extra als sanitaris i l'exempció de pagament de l'impost de successions per a les famílies que han patit defuncions. Pel que fa a la carpeta de llibertats democràtiques, ha reclamat que es garanteixi "la neutralitat" de TVE i que es donin explicacions "públiques" de com s'està "limitant la llibertat d'expressió" a través de les xarxes socials i qui ha donat aquestes indicacions.

