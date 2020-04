Desembarquen a Barcelona 168 persones després de quatre mesos en un creuer pel coronavirus

Un total de 168 passatgers d'un creuer han desembarcat aquest dilluns al Port de Barcelona, en una operació autoritzada pel Ministeri de Sanitat, que ha exceptuat al vaixell de la prohibició general d'atracar a ports espanyols. Els passatgers portaven navegant des de gener i no havien pogut tocar terra des del 14 de març a conseqüència de les restriccions pel coronavirus.L'operació va acompanyada dels preceptius controls sanitaris per garantir el desembarcament de les persones que baixin a Barcelona. Entre els passatgers hi ha també persones d'altres nacionalitats, per a les quals s'han posat a disposició diversos mitjans de transport per poder tornar als respectius països. La resta dels passatgers continuaran fins a Gènova.A l'operatiu han participat el Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europa i Cooperació; el de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; el d'Interior i el de Sanitat. El subdelegat del govern espanyol a Barcelona, Carlos Prieto, segueix el dispositiu des del Port de Barcelona per assegurar-se del correcte desenvolupament de l'operació.

