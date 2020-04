VÍDEOS Cinc idees originals per fer una rosa de Sant Jordi a mà

Aquest dijous viurem un Sant Jordi completament atípic. La situació de màxima excepcionalitat generada pel coronavirus ha obligat a reinventar una de les festivitats més esperades de l'any a Catalunya. Per ara, la festa del llibre no se celebrarà fins al juliol Mentrestant, us ensenyem diverses maneres de fer una rosa a mà, que pot ser més útil que mai actualment, per regalar aquest Sant Jordi.

