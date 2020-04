Paisatges solidaris contra el coronavirus

Els fotògrafs Sergi Boixader i Marc Currius han recopilat les seves millors fotografies de paisatges catalans en un e-book solidari que destinarà tots els seus beneficis a la campanya #JoEmCorono. Mirades és el títol d'un llibre digital que pretén sumar esforços amb la campanya #JoEmCorono, un projecte impulsat per la Fundació de la Lluita contra la Sida, juntament amb Irisicaixa i CatSalut, per tal d'aconseguir donatius a la investigació contra la Covid-19, liderada pels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet.El recopilatori agrupa 100 imatges espectaculars de paisatges i indrets de Catalunya, combinats amb poemes i versos d'autors il·lustres com Jacint Verdaguer o Joan Maragall. El llibre es planteja com a idea de regal per aquest Sant Jordi virtual i es pot descarregar aportant un donatiu a través d'aquest web El llibre digital Mirades és una iniciativa de dos joves fotògrafs, Marc Currius i Sergi Boixader, que durant els últims 10 anys han fet més de 500.000 fotos dels paisatges de Catalunya. La feina per aconseguir la imatge somiada, els ha portat a fer més de 300.000 quilòmetres en cotxe, pujar a més de 150 cims i passar més de 700 dies a la natura.L'obra es divideix en cinc capítols (llum, aigua, aire, cosmos i vida) i alterna paisatges emblemàtics com Montserrat o el Delta de l'Ebre, amb d'altres de més desconeguts com la Punta d'en Sureda, de Lloret de Mar. Moltes d'aquestes imatges han estat premiades en concursos nacionals com el FotoMontseny, exposades en galeries d'art i publicades en revistes com Descobrir Catalunya o Pyrénées Magazine.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor