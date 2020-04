VÍDEO Aplaudiments a la Guàrdia Civil a la sala de premsa de la Moncloa

José Manuel Santiago, cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, ha estat l'últim a parlar aquest dilluns en la roda de premsa diària del comitè de gestió tècnica del coronavirus. No és l'ordre habitual. L'última en intervenir acostuma a ser María José Rallo, secretària general de Transports. Santiago va ser notícia per les seves polèmiques declaracions, en què va dir que la Guàrdia Civil treballava per "minimitzar" les crítiques a la gestió del govern espanyol. Els membres del comitè tècnic han tancat files amb l'agent de la Benemèrita i l'han ovacionat quan ha acabat la intervenció.Santiago ha acabat el seu torn de paraula reivindicant que en els seus 40 anys de carrera ha après que el més important són "les persones", més enllà de les ideologies. Un cop ha acabat, la resta de membres l'ha aplaudit. El secretari d'estat de comunicació, Miguel Ángel Oliver, també s'ha fet seu l'apaudiment. Fernando Simón ha pres la paraula per destacar la tasca de l'equip tècnic. "Tots treballem amb la major honestedat possible i sabem que estem exposats a la crítica", ha dit Simón, que ha agraït la feina a tots els membres del comitè. "Utilitzar errades en els discursos de persones que estem al límit de la nostra capacitat per fer-nos mal com a equip no és decent", ha dit el doctor.Espanya ha registrat 399 morts per coronavirus, una xifra que eleva el total de defuncions a 20.852 des que va començar les crisi, segons dades facilitades pel govern espanyol aquest matí. Es tracta de la xifra més baixa des del 22 de març. L'increment de morts manté la tendència descendent dels últims dies, quan ja fa una setmana que es va aixecar el confinament total i van poder tornar a la feina els treballadors no essencials.El nombre de nous contagis també manté l'estabilització. En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 4.266 nous positius que eleven la xifra total de casos a més de 200.000, concretament 200.210 arreu de l'Estat. En l'increment d'avui se sumen els nous casos però també casos als quals s'ha fet un test serològic i s'ha vist que han passat el virus en algun moment des que va començar la crisi. El nombre total de sanitaris infectats és de 31.053. Les altes continuen també a l'alça i des de l'inici de la crisi han superat la malaltia 80.587 persones.Com des de l'inici del a crisi, la Comunitat de Madrid i Catalunya són els dos territoris més afectats. Cal tenir en compte també que les dades dels dilluns, com s'ha anat veient en les últimes setmanes, poden ser imprecises per retards a l'hora de reportar-les des de les comunitats autònomes.El responsable del comitè de gestió tècnica del coronavirus, Fernando Simón, ha remarcat que les dades mostren un descens clar en les últimes setmanes, especialment pel que fa a nous contagis, casos hospitalitzats i a l'UCI, i morts. "Són xifres positives que encara no mostren l'efecte de les dues setmanes de confinament total", ha apuntat Simón.El doctor ha apuntat que s'estan fent més de 700.000 tests PCR a la setmana. Tot i aquest augment, l'increment de positius detectats no es correspon a aquest augment de proves. En l'última setmana d'abril, la positivitat és del 3,1% i això està associat, ha dit Simón, a una disminució de la incidència de la malaltia. "El control de la transmissió s'està aconseguint", ha dit el doctor.La mobilitat es manté molt baixa, com des que va començar l'estat d'alarma. A Rodalies, l'utilització aquest cap de setmana ha estat inferior al 10% i en l'hora punta d'aquest dilluns no s'ha produït aglomeracions. María José Rallo ha admès un augment de persones en l'hora punta a Atocha, però ha remarcat "l'excel·lent comportament" dels ciutadans, que han intentat mantenir les distàncies de seguretat malgrat que Rodalies està pensat com a mitjà de transport massiu.

