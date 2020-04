Un home mor atropellat per un camió a l'AP-7 a la Roca del Vallès

🔴 Ara l'AP-7 a la Roca del Vallès hi ha 2 carrils tallats i 2 km de retenció en sentit Barcelona per #accident pic.twitter.com/QBltr76a94 — Trànsit (@transit) April 20, 2020

Un home ha mort atropellat per un camió aquest dilluns al matí a l'AP-7 a l'alçada de la Roca del Vallès. S'investiguen les causes del succés, que ha tingut lloc al quilòmetre 128,5 en sentit Barcelona.Arran de la incidència, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació de Bombers, i dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques.Pel que fa a l’afectació viària, s’ha tallat l’AP-7 a la Roca del Vallès en sentit Barcelona. Ara hi resten dos carrils tallats i això provoca 2 km de congestió.Amb aquesta víctima, són 33 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

