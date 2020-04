Els barcelonins aproven la gestió de l'Ajuntament i la Generalitat i suspenen el govern espanyol

Tres de cada deu persones que tenen 65 anys o més estan confinades soles. La solitud és més habitual com més gran és la persona, ja que en relació a les dades globals només un 14% expliquen que estan confinats sense companyia.



A l'hora de definir el confinament des del punt de vista emocional,el 44% dels enquestats defineixen la situació com a dura o molt dura per al 44,2% i el 55% consideren que és poc o gens dura.

Un 58% dels veïns de Barcelona aproven la gestió que l'Ajuntament ha fet de la crisi sanitària de la Covid-19, mentre que el 15% la suspèn. Un 56% valora positivament la gestió de la Generalitat mentre que un 23% ho fa negativament. L'única administració que els veïns suspenen és el govern espanyol. Un 40% aprova la seva gestió per un 44% que no ho fa.Les dades formen part de les enquestes setmanals que l'Ajuntament ha començat a fer setmanalment i que està gestionada per l'Oficina Municipal de Dades. El format de l'enquesta és similar al baròmetre semestral que coordina el consistori. Els resultats reflecteixen que el 86% dels veïns es mostren molt o bastant preocupats per la situació de crisi, una inquietud que es va incrementant a mesura que passen els dies. A banda de la cura de les persones malaltes, l’economia és el tema que preocupa més ara mateix, ja que hi fan referència el 32,4% de les respostes. La preocupació per la salut apareix en el 25% de les respostes.Els resultats presentats en roda de premsa aquest dilluns van ser recollides entre el 6 i el 16 d’abril, que sumen un total de 1.500 enquestes. En funció de l’evolució de la situació, el treball de camp s’allargarà fins a mitjans de maig.El 9,6% de persones enquestades afirmen haver tingut símptomes de coronavirus. Les respostes es basen en l'autopercepció de cada entrevistat i, per tant, les dades no reemplacen les oficials. Només l’11,1% de les persones que es manifesten simptomàtiques ha estat sotmesa a una prova de detecció, i menys d’un 40% ha anat a un centre sanitari. Finalment, el 6,1% ha estat ingressat en un hospital.Gairebé la meitat de les barcelonines i els barcelonins entrevistats són treballadors assalariats. D’aquests, un 5,3% diu que ha estat acomiadat com a conseqüència de la crisi sanitària, i un 26,6% que ha patit un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).Un 68% dels enquestats asseguren que no ha patit cap modificació en la seva situació laboral, mentre que un 18,9% de persones que no han perdut el seu lloc de treball però els és impossible treballar en aquests moments. D’altra banda, tres quartes parts de la gent que treballa ho fan des de casa, el 18,6% va presencialment al lloc de feina i la resta combina ambdues opcions.Pel que fa a les perspectives de futur, un 54,3% de les persones laboralment actives pensen que aquesta crisi repercutirà negativament en la seva feina.L’enquesta quantifica també el percentatge de persones que es trobarien en situació de vulnerabilitat a partir de dues dades: bé perquè necessiten ajuda externa en la seva vida quotidiana i no la poden tenir en aquests moments, bé perquè no poden disposar de productes de primera necessitat. Hi hauria al voltant d’un 1% de la població barcelonina que es trobaria en alguna d’aquestes situacions. Concretament, un 2,0% no podria disposar de productes de neteja, medicaments, etc., un 1,1% no pot disposar de l’ajuda externa que necessita i un 0,6% no pot disposar de productes d’alimentació.

