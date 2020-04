Cau el sistema informàtic a les farmàcies en el primer dia de repartiment de mascaretes

Les farmàcies catalanes viuen aquest dilluns un matí d'intensa feina en el primer dia de repartiment de mascaretes. El volum de feina i peticions ha estat tan gran que ha caigut el sistema informàtic de les receptes electròniques, que ha col·lapsat quan s'iniciava el repartiment.Això ha provocat que les farmàcies no poguessin repartir material durant aproximadament una hora. Els tècnics han fet ajustos al sistema i han aconseguit recuperar-lo. Des de poc abans de les 12h del migdia s'ha començat a recuperar el ritme de repartiment a la majoria d'establiments.Fins al moment de la incidència s'havien dispensat unes 100.000 unitats. Les farmàcies havien fet una crida a la responsabilitat ciutadana per no col·lapsar el sistema durant aquest primer dia. A Catalunya es dispensaran mascaretes a les 3.227 farmàcies que hi ha.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor