Queden quatre dies per Sant Jordi i n'estem ultimant tots els detalls. Esteu a punt per una diada confinada? #lleidaviusantjordi

April 19, 2020

El cavaller Sant Jordi i la princesa, com mai s'havien vist abans; amb mascareta. L'Ajuntament de Lleida ha presentat el logo de la festivitat de Sant Jordi, que enguany es celebrarà en condicions especials degut a la crisi sanitària del coronavirus. Per aquest motiu, el disseny d'aquest del cartell té referències a la malaltia.El dibuixant Jordi Calvís ha creat dos figures que van amb mascareta just al davant d'un drac, que també es pot interpretar com el virus. El disseny es completa amb la imatge del campanar de la Seu Vella de Lleida.

