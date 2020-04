La pluja de les mascaretes gratuïtes

Poques cues a les farmàcies Foto: Sara González

"Vinc a buscar la mascareta gratuïta. En té?". "Sí, em pot facilitar la targeta sanitària?". L'escena es repeteix una i altra vegada al llarg del matí a les farmàcies en aquest primer dia en què els ciutadans poden accedir a una mascareta quirúrgica a cost zero de la primera remesa d'1,5 milions d'unitats facilitades per la Generalitat. La següent, que podran adquirir la setmana que ve, valdrà 76 cèntims. "I guants, en té?", pregunta la compradora, que aprofita el viatge a la feina per aturar-se a l'establiment de la confluència del carrer València amb Meridiana. "No, guants no", respon el farmacèutic.Al carrer Rogent, al barri del Clot, tres persones fan cua sota la pluja amb el paraigües. "Només tinc una mascareta i és de fusteria, així que he pensat venir a primera hora per no quedar-me'n sense", explica la Maria, de poc més de 50 anys. Fa mitja hora que la farmàcia Augé i Ribas ha obert. "De moment, està tot força tranquil. Patíem per si es formaven llargues cues, però creiem que la pluja dissuadeix la gent de sortir", explica una de les farmacèutiques, parapetada rere la mampara que s'han instal·lat per protegir-se de l'epidèmia."Indignació" és la paraula que utilitzen en una altra farmàcia del mateix barri per definir com encaixen aquesta primera jornada de repartiment de mascaretes gratuïtes. El protocol, assegura la responsable, el van rebre divendres per la tarda. Però el que més els enutja és que han hagut de pagar per avançat la remesa de 450 mascaretes. "Ens han infravalorat, perquè a nosaltres no ens fan tests si ens posem malaltes, i ara estem distribuint les mascaretes i finançant-les", lamenta.Han pagat 300 euros que els seran retornats pel CatSalut en un marge d'entre 30 i 60 dies. A banda, però, han hagut d'assumir el cost dels sobres de paper amb el qual es reparteixen les mascaretes, que valen un cèntim d'euro cadascun. "En teoria, haurien de ser estèrils. Veus que ho siguin?", afirma molesta exhibint el sobre obert amb la mascareta dins. Amb tot, asseguren que estan "encantats" de fer aquest servei per a la gent del barri, però que el problema és com s'està gestionant des de les administracions.Seguint la tònica general, esperaven una afluència molt major de la que hi està havent per les mascaretes, sobretot tenint present l'alta demanda que, com una gota malaia, ha marcat les darreres setmanes en un context d'escassetat. El ritme de dispensació és constant, però "no hi ha un allau" com el que inicialment temien.A les cinc farmàcies visitades no hi ha llargues cues, però el degoteig de clients no cessa. Això s'acaba traduint en una saturació del sistema informàtic en el qual registren les dades dels ciutadans que ja han recollit la mascareta. "A veure si me l'agafa, ho intento una altra vegada", afirma l'encarregada de dispensar medicaments a l'establiment del carrer València amb Sardenya, al barri de Sagrada Família. El client, espera. "Si no, ja tornaré a venir demà", li diu. Finalment, però, el programa respon. Funciona a batzegades.[noticies]200793[/noticies]Al final, però, s'acaba saturant l'aplicació informàtica, que és la mateixa de les receptes electròniques. Francesc Pla, que té la farmàcia al mateix carrer València però uns quants metres més enllà, explica que, durant una hora en què s'ha produït un pic de demanda, aproximadament entre les 11.10 i les 12.10, no han pogut dispensar mascaretes. Després d'uns ajustos en el programa, han pogut reprendre el repartiment al ralentí i de forma intermitent. S'espera que al llarg del dia s'acabi d'agilitzar el sistema.Pla situa el focus en la manca de disponibilitat de mascaretes suficients i la inflació dels preus que s'ha produït. "Espanta el mercat globalitzat. La mascareta que fa sis mesos valia 5 cèntims a la Xina, ara ha estat comprada per 60 cèntims davant la demanda desbocada. Ha entrat en joc l'especulació", explica. Al mateix temps, assenyala quin efecte pot tenir el fet que el govern espanyol prengui a partir d'ara el control dels peus, perquè si el fixen massa baix, assegura, potser es desincentivarà els proveïdors. És la lògica perversa del mercat.A la seva farmàcia, han hagut d'improvisar amb prestatges mòbils de productes una barrera per mantenir la distància de seguretat amb els clients, que compleixen fil per randa el protocol establert. L'escassetat a la qual fa referència Pla s'exemplifica en què les mascaretes que s'estan repartint, del tipus quirúrgic, es doni directament per fet que es reutilitzaran. "No hauria de ser així, però està passant. I la gent ho accepta perquè és conscient que és un bé escàs", conclou.

