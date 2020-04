La xifra de morts diaris a Espanya continua baixant: 399 en 24 hores

Espanya ha registrat 399 morts per coronavirus, una xifra que eleva el total de defuncions a 20.852 des que va començar les crisi, segons dades facilitades pel govern espanyol aquest matí. Es tracta de la xifra més baixa des del 22 de març. L'increment de morts manté la tendència descendent dels últims dies, quan ja fa una setmana que es va aixecar el confinament total i van poder tornar a la feina els treballadors no essencials.El nombre de nous contagis també manté l'estabilització. En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 4.266 nous positius que eleven la xifra total de casos a més de 200.000, concretament 200.210 arreu de l'Estat. En l'increment d'avui se sumen els nous casos però també casos als quals s'ha fet un test serològic i s'ha vist que han passat el virus en algun moment des que va començar la crisi. El nombre total de sanitaris infectats és de 31.053. Les altes continuen també a l'alça i des de l'inici de la crisi han superat la malaltia 80.587 persones.Com des de l'inici del a crisi, la Comunitat de Madrid i Catalunya són els dos territoris més afectats. Cal tenir en compte també que les dades dels dilluns, com s'ha anat veient en les últimes setmanes, poden ser imprecises per retards a l'hora de reportar-les des de les comunitats autònomes.El responsable del comitè de gestió tècnica del coronavirus, Fernando Simón, ha remarcat que les dades mostren un descens clar en les últimes setmanes, especialment pel que fa a nous contagis, casos hospitalitzats i a l'UCI, i morts. "Són xifres positives que encara no mostren l'efecte de les dues setmanes de confinament total", ha apuntat Simón.El doctor ha apuntat que s'estan fent més de 700.000 tests PCR a la setmana. Tot i aquest augment, l'increment de positius detectats no es correspon a aquest augment de proves. En l'última setmana d'abril, la positivitat és del 3,1% i això està associat, ha dit Simón, a una disminució de la incidència de la malaltia. "El control de la transmissió s'està aconseguint", ha dit el doctor.Per què disminueixen les xifres? Fernando Simón ha dit que s'explica pel confinament de cinc setmanes i ha demanat no relaxar-se i deixar perdre l'esforç d'aquest últim mes. "Les mesures s'han fet i s'ha aconseguit un efecte", ha remarcat el doctor, que ha dit que les xifres ens han de posar "feliços i contents" perquè s'està aconseguint derrotar el virus.Simón ha avisat que la sortida dels nens a partir del 27 d’abril no significarà "obrir la porta" perquè puguin sortir a jugar amb altres veïns. "No sortiran lliurement com abans. Seran sortides controlades", ha dit el doctor. En aquest sentit, ha admès que no sap com serà exactament l’ordre del Ministeri però ha insistit que cal responsabilitat. "Els nens són vectors de transmissió perquè ho pateixen menys però fa un mes i una setmana del confinament i no han sortit. La probabilitat que estiguin infectats ara és molt baixa", ha assegurat.Sobre la gent gran, Simón ha dit que els ancians no tenen més risc de contagi però sí que són més vulnerables a la malaltia i que, per tant, les mesures no es poden aplicar igual a les persones sanes que a les altament vulnerables.En relació a la possibilitat de sortir a fer esport, el responsable de Sanitat remarca que “una persona sola no pot transmetre” el virus a ningú i que “a mesura que sapiguem aplicar bé les mesures de control es poden anar prenent decisions diferents”. En aquest sentit, ha dit que “una persona que corre sola o que va en bicicleta no implica cap risc” però que això no significa que es permeti que s’ajunti amb altres persones que van a córrer: "Això seria una mala interpretació de com hem de prevenir la malaltia".La mobilitat es manté molt baixa, com des que va començar l'estat d'alarma. A Rodalies, l'utilització aquest cap de setmana ha estat inferior al 10% i en l'hora punta d'aquest dilluns no s'ha produït aglomeracions. María José Rallo, secretària general de Transports, ha admès un augment de persones en l'hora punta a Atocha, però ha remarcat "l'excel·lent comportament" dels ciutadans, que han intentat mantenir les distàncies de seguretat malgrat que Rodalies està pensat com a mitjà de transport massiu.

