Ja són més de 12.000 els avis morts en residències de tot l'estat espanyol

Ja són 12.193 les persones que vivien en residències de gent gran que han mort a causa del coronavirus, segons les dades per comunitats autònomes de què disposa el govern espanyol. La Comunitat de Madrid és la que registra més defuncions, amb 4.953, seguida de Catalunya amb 2.015. Castella i Lleó és la tercera comunitat amb més morts, un total de 1.956.L'altra cara de la moneda són les Canàries on les defuncions registrades en residències de la tercera edat han estat 10. A Extremadura n'hi ha hagut 287 i al País Basc 412.Al País Valencià hi ha hagut un total de 344 morts i a les Illes Balears la xifra de defuncions és de 50, mentre que 293 residents han donat positiu i 26 s'han curat.A Catalunya, el Departament de Salut aposta per prestar atenció sanitària dins les mateixes residències, tot i que reconeix que no tots els geriàtrics estan preparats per fer-ho. Ara mateix hi ha 604 geriàtrics amb almenys un positiu, on hi viuen més de 35.000 persones. Per ara, la Generalitat ha habilitat 1.044 places per fer-hi trasllats

