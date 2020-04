Espanya dona per fet que no hi haurà vacuna contra la Covid-19 aquest any

El ministre de Ciència, Pedro Duque, ha avisat que "abans de l'any que ve" no veu que sigui "possible tenir una vacuna segura, que es pugui donar a la gent i en la qual pugui confiar un sistema sanitari". Duque ha explicat que el procés per desenvolupar una vacuna pot trigar fins a cinc anys però que, en el cas del coronavirus, s'accelerarà perquè sigui més ràpid.En aquest sentit, la investigació a l'Estat espanyol avança i un dels projectes de vacuna que s'estan impulsant té "desenvolupaments ja molt avançats". Segons Duque, aquest projecte ja és candidat a vacuna o si no ho serà "la setmana que ve". El ministre de Ciència ha remarcat que això no vol dir que es pugui tenir ja un producte final sinó un producte que es començarà a provar."No encerta un a la primera" dins les proves que es fan, ha dit Duque aquest divendres a la tarda en roda de premsa. Duque ha afirmat que Espanya podria tenir diversos candidats a vacuna. El ministre de Ciència ha dit que pel que fa als medicaments, el procés per desenvolupar-ne un d'específic per al coronavirus tampoc serà immediat, però ha confiat en els assajos clínics amb medicaments que servien per a altres malalties.A l'estat espanyol s'estan fent una trentena d'assajos clínics d'aquest tipus i se'n faran més. Duque ha esperat que cada cop es tindrà un "avenç millor sobre quina de les medecines existents té un efecte més positiu" contra la Covid-19.

